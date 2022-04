Cartão de Todos lança programa de cashback em parceria com varejistas

De olho em um mercado que movimentou mais de R$ 7 bilhões em 2021, o Grupo Cartão de Todos está anunciando um programa de cashback em parceria com varejistas de pequeno, médio e grande porte. Os descontos variam de 1,5% até 100%, dependendo de promoções dos estabelecimentos e valores gastos pelos clientes.

O projeto é um lançamento da fintech Mais Todos, uma das seis empresas que compõem o Grupo Cartão de Todos e que ainda conta com as empresas Refuturiza, Cartão de TODOS, AmorSaúde, MaisTodos, TODOS Empreendimentos e Alô TODOS. Embora de setores diferentes, em comum todas as empresas têm como foco oferecer serviços para os públicos C e D.

Para receber o cashback, os consumidores devem baixar e utilizar o aplicativo do Cartão de TODOS como forma de pagamento nos estabelecimentos parceiros, como açougues, mercadinhos, padarias, entre outros. A lista de locais credenciados e a porcentagem de cashback fornecida por cada um deles pode ser conferida dentro do próprio aplicativo.

Segundo Tales Vilar, vice-presidente do Grupo Cartão de TODOS, a meta é gerar cerca de R$ 60 milhões em cashback até o final de 2022. “Entendemos que o poder de compra das famílias, especialmente para itens indispensáveis, tem sido impactado de forma drástica neste momento, prejudicando diversas classes”, diz.

Criado em outubro de 2021, o programa passou os últimos meses como piloto antes de ser lançado efetivamente no início de abril. Segundo a companhia, nos primeiros três meses de testes, o programa gerou mais de R$ 3 milhões com empresas parceiras como Raia Drogasil e Renner.

Em março deste ano, a cidade de Ribeirão Preto foi escolhida para a validação do piloto com ampliação da rede de parceiros para varejistas de caráter regional, como restaurantes, supermercados e postos de combustíveis.

Agora, a empresa está disponibilizando o programa para varejistas de todos os tamanhos e setores. Por enquanto, a iniciativa está disponível para todo o estado de São Paulo e, até o final de 2022, todas as regiões do Brasil terão estabelecimentos incluídos na rede parceiros do Grupo Cartão de Todos.