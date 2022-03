Guerra do cashback: lojas oferecem até 50% de dinheiro de volta

Precisa fazer uma compra online? Verifique se a loja tem ou é parceira de uma carteira ou conta digital que ofereça cashback na transação. É uma maneira prática e fácil de economizar dinheiro.

Para utilizar o valor, não é necessário ter um cartão de crédito específico ou pagar alguma mensalidade. O cadastro em contas e carteiras digitais é gratuito. Basta acessá-la para usar o dinheiro em novas compras.

Seus gastos no cartão de crédito podem se transformar em dinheiro para investir. Conheça o Invest+

A Lojas Americanas (AMER3) costuma oferecer até 30% de dinheiro de volta, que pode ser utilizado em compras por meio de sua carteira digital, a Ame. Mas, especialmente nesta semana, na qual é comemorado o Dia do Consumidor, oferece até 50% de cashback nessas transações. Já a carteira digital do PicPay oferece até 30% de dinheiro de volta em compras feitas em sites parceiros.

Esse cashback agressivo é mais um capítulo da guerra entre as carteiras digitais. Em 2019, essa proporção de cashback era oferecida em pagamentos realizado com QR Code em maquininhas e estabelecimentos físicos. Atualmente, no PicPay, por exemplo, essas ações geram retorno de 5% do valor pago.

Guilherme Telles, diretor de marketing e estratégia do PicPay, aponta que o cashback é um convite para que os usuários do app conheçam os produtos e os serviços das fintechs. Em um segundo momento, o dinheiro de volta passa a ser também uma estratégia para criar o hábito de uso do app e fidelizar o usuário.

O valor do cashback não é fixo: varia de acordo com datas comemorativas e ações promocionais dos parceiros. Recentemente, o BanQi, banco digital da Via (VIIA3), ofereceu cashback de 50% do valor da compra. O usuário podia fazer até três compras, acumulando até R$ 750. Já o Mercado Pago, o braço financeiro do Mercado Livre (MELI), ofereceu 20% de cashback em lojas parceiras. Cada usuário podia acumular até R$ 200.

Veja abaixo as campanhas em vigor nas carteiras digitais:

PicPay

Desde segunda-feira, dia 14, a carteira digital oferece até 30% de cashback em compras na PicPay Store, marketplace do app, ou ao adquirir vouchers em aplicativos de delivery, como o iFood.

Entre as lojas parceiras do app estão Casas Bahia, Extra, Carrefour, Fast Shop, Ponto, Boticário, C&A e Centauro. É o dobro de cashback oferecido pelo app usualmente. A campanha se encerra no domingo, dia 20.

No PicPay é possível acumular até R$ 600 de dinheiro de volta no ano, que é depositado na carteira digital pelo prazo estabelecido na loja parceira. O dinheiro pode ser usado no app para fazer qualquer pagamento, exceto Pix e saques. O usuário pode acompanhar o prazo para depósito do valor pelo app.

Ame

Até esta quarta-feira, dia 16, a Ame oferece até 50% de cashback em compras pagas com Ame Digital.

Usualmente, recebe o cashback quem realiza um pagamento pelo app da Ame em uma das lojas e nos estabelecimentos parceiros. O valor é informado no site das lojas parceiras no momento do fechamento da compra, no extrato da conta Ame e em “Detalhes da compra”.

É possível também receber dinheiro de volta em compras de produtos selecionados no site e em lojas físicas da Americanas. Nesse caso, o usuário recebe cashback em até 30 dias, desde que a mercadoria tenha sido entregue. Já nas lojas físicas, o cashback fica disponível em até sete dias.

Para receber o dinheiro de volta, não é necessário realizar nenhuma ação. O valor é disponibilizado automaticamente na conta Ame, que é gratuita e não expira. Se os produtos que o consumidor quiser comprar oferecerem cashback, terá direito a eles mesmo pagando com o cashback disponível na conta.

BanQi

A conta digital da Via oferece até R$ 30 em dinheiro de volta em compras com carnês da Casas Bahia. A campanha está em vigor até o início de abril.

Há no entanto algumas exigências. As parcelas precisam ser maiores do que R$ 90 e geram R$ 10 se pagas em dia e R$ 5 se pagas em atraso (válido para até três parcelas, totalizando R$ 30). Os pagamentos precisam ser feitos pelo app, com o saldo da conta.

Para ser elegível, o participante deve acessar a aba Carnês do app e confirmar se o serviço já está habilitado para pagamento com saldo disponível na conta. Depois, selecionar a parcela desejada e realizar o pagamento por meio da função "pagar com saldo banQi".

O dinheiro de volta será depositado na conta digital em até sete dias após a confirmação do pagamento da parcela.

Fique de olho nas notícias que afetam o seu bolso. Assine a EXAME por menos de R$ 0,37 por dia