Burger King lança dois sanduíches picantes e faz parceria com o TikTok

O Burger King se une ao TikTok Brasil para apresentar os sanduíches Furioso Chipotle e o Furioso Jalapeño. Para a campanha, o BK convida o público a postar suas reações e participar do #Furiosochallenge, desafio exclusivo no TikTok, desenvolvido para que todos possam assistir os vídeos de quem se aventura a provar os dois lançamentos. Para isto, há também um cenário montado em alguns restaurantes.

A campanha

Tudo começou com um código secreto na última quinta-feira, 16, que somente alguns influenciadores do TikTok divulgaram na plataforma para a compra dos lançamentos - neste momento, as vendas eram exclusivas para quem fosse até o balcão, drive ou totem das unidades do BK e apresentasse o código.

Alguns dias depois, a rede de fast-food finalmente anunciou oficialmente a razão da movimentação. Criadores da plataforma participaram da construção da campanha e fazem parte do comercial, como é o caso de Pklippe, Isaias, Esdras, Jéssica Bonfioli entre outros.

A partir de então, um filtro foi disponibilizado para que os consumidores participem do desafio das marcas em ação idealizada pela agência DAVID.

Os sanduíches

A linha Furioso fica, agora, com três níveis de ardência: o primeiro é o próprio molho Furioso, que já vem dentro do sanduíche e levemente apimentado, o segundo é o Jalapeño e o terceiro é o Chipotle. Todas as versões do Furioso levam em sua receita carne grelhada no fogo como churrasco, pão com gergelim, hambúrguer de bovina, queijo, bacon, alface, tomate, maionese, pimenta jalapeño em rodelas e cebolas crocantes levemente apimentadas

Os sanduíches são edições limitadas e estão disponíveis em todas as lojas BK no Brasil para complementar a linha Whopper Furioso, sucesso de vendas da rede de fast food.