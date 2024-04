Boticário lança drinques inspirados em fragrâncias da marca

Depois do sucesso da Sorveteria Granado, chegou a vez de O Boticário unir o universo da perfumaria ao da gastronomia. A marca firmou uma nova parceria com a cafeteria Amor Espresso para lançar drinques com sabores inspirados em suas fragrâncias.

Ao todo, são seis variedades de bebidas autorais no cardápio, que vão desde opções veganas até alcoólicas, caso do Floratta Red, que leva espumante, licor de cassis e pedaços de frutas vermelhas congeladas.

Além do sabor, as cores e a composição ajudam a criar efeitos estéticos similares aos dos perfumes, deixando os drinques atrativos e instagramáveis.

“Sabendo que perfumaria e gastronomia conversam entre si com suas notas e sabores, a criação desse cardápio foi bastante natural para nós, porque podemos contar com a expertise dos dois mundos para pensar em cada ingrediente e entregar um cardápio diferenciado”, diz Junior Abreu, gerente sênior de store experience de O Boticário.

As novidades estão disponíveis na cafeteria da loja conceito Boticário Lab, localizada na Rua dos Pinheiros, 315, na capital paulista. Os preços variam de R$ 13 a R$ 31. Ao degustar cada bebida, o consumidor recebe uma fita olfativa com o cheiro do perfume.

Conheça as opções de bebidas inspiradas em fragrâncias de O Boticário

Floratta Rose: inspirada na fragrância Floratta Rose tem como ingredientes café coado, essência de rosas, crema gelada feita à base de creme de leite e pedaços de chá de hibisco. É servida gelada.

Seduction Latte: inspirado na fragrância Coffee Seduction, o expresso simples, com compota de framboesa, ganache de chocolate branco e leite de sua preferência. Pode ser servido quente ou gelado.

Intense Berry: inspirado na fragrância Liz Intenso, o drink vegano é servido gelado, possui frutas vermelhas congeladas, geleia de frutas vermelhas, colágeno neutro e leite da preferência.

Floratta Red: inspirado na fragrância Floratta Red, a bebida alcoólica e vegana traz espumante, licor de cassis e pedaços de frutas vermelhas congeladas.

Sense Tea: inspirado na fragrância Coffee Sense, esse drink traz a fusão do gengibre picante e da maçã suculenta, acentuada pela doçura dos cubos de abacaxi. As folhas de amora e as flores de Clitoria ternatea criam uma tonalidade roxa celestial e um sabor único e vegano. Pode ser servido quente ou frio.

Blend Dirty Chai: inspirado na fragrância The Blend, pode ser servida quente ou gelada, e apresenta uma dose de espresso, cardamomo, cravo, canela, mel e leite vaporizado da preferência.