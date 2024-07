Weg (WEGE3): ainda vale investir na ação depois da alta de 27% em 2024?

A história de sucesso da Weg (WEGE3) na bolsa de valores brasileira é tamanha que a companhia ganhou a alcunha de “fábrica de milionários”. Em 2024, não tem sido diferente: a ação salta 27,6% até o fechamento de terça-feira (16) e está na maior cotação de sua história.

Gráfico com o desempenho das ações WEGE3 desde janeiro de 2000. Fonte: Google Finance

Com o preço das ações longe de ser uma barganha, segundo analistas, surge a questão: ainda vale investir na Weg? Ou, para aqueles investidores que possuem a companhia em carteira, vale a pena manter?

Mas, antes de responder essa pergunta, é importante entender os motivos que levaram as ações WEGE3 a se destacarem em 2024, um ano ruim para grande parte dos ativos da renda variável brasileira.

O que explica a alta das ações WEGE3 em 2024?

Segundo o analista Matheus Spiess, da Empiricus, o fato de a companhia ter parte da receita em dólar possibilitou um primeiro semestre resiliente para as ações, enquanto a maioria dos papéis brasileiros sofreram com o cenário local.

“A Weg apresenta um potencial robusto, especialmente beneficiando-se de um dólar valorizado, o que funciona como um hedge parcial no mercado acionário”, explicou em sua newsletter diária Mercado em 5 Minutos.

Em maio deste ano, a Weg anunciou sua maior aquisição da história: a norte-americana Regal Rexnord, empresa de motores elétricos industriais e geradores.

A transação, no valor de US$ 400 milhões, marcou mais uma etapa do crescimento da companhia no mercado internacional, em especial na América do Norte.

Na época em que a operação foi ventilada, o diretor da Weg Motores Industriais afirmou que as 10 fábricas adquiridas operavam com uma ociosidade de cerca de 50%.

Ou seja, a ideia é que a Weg pudesse dobrar o volume produzido com a estrutura adquirida “sem fazer nenhum grande investimento adicional”, disse Kuba.

Portanto, a companhia pode aumentar ainda mais ao longo do tempo sua produção e market share nos mercados internacionais.

Por esse e outros motivos, o analista Matheus Spiess ainda vê perspectivas de “forte crescimento para a empresa”.

Além da internacionalização a todo vapor, o analista destaca também os investimentos recentes da companhia em tecnologia.

Recentemente, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento expressivo de R$ 58 milhões para o Plano de Investimento em Inovação da Weg Drives and Controls (WDC).

O apoio oferecido pelo BNDES faz parte de um investimento total da Weg no valor de R$ 69,5 milhões, destinados a 45 projetos inovadores, incluindo o desenvolvimento de novos equipamentos e soluções tecnológicas avançadas.

Dentre eles, está um robô logístico autônomo para cargas de até 500 kg, equipamentos para sistemas críticos de energia focados em alto desempenho e eficiência energética e melhoria de sistemas de automação com a incorporação de tecnologias digitais e redução do uso de materiais não recicláveis.

Ainda assim, WEGE3 está longe de ser uma ação barata

No entanto, as ações da Weg pagam um preço pelo sucesso: dificilmente o investidor conseguirá entrar na companhia a preços considerados “atrativos”.

Segundo Spiess, a ação WEGE3 negocia hoje a 30 vezes os seus lucros projetados para 2025, número considerado alto – principalmente na comparação com os múltiplos de empresas brasileiras.

Desta maneira, com boas perspectivas mas uma ação longe de estar barata, voltamos à pergunta do início desta matéria: vale a pena ter Weg na carteira?

A resposta, segundo Spiess, é sim.

Apesar de não ser uma barganha, o múltiplo Preço/Lucro da Weg está abaixo da média dos últimos cinco anos da companhia, de 38 vezes, lembra Spiess.

Além disso, o analista vê um desconto de 25% nas ações da companhia na comparação com empresas semelhantes em mercados emergentes.

“Considerando o histórico e as expectativas de crescimento em relação aos concorrentes internacionais, manter as ações da Weg em uma carteira diversificada continua sendo uma decisão acertada”, recomendou na newsletter Mercado em 5 Minutos.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.