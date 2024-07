Lumx: startup da Web3 faz parceria inédita com a Polygon e lança fundo de aceleração de R$ 1 milhão

Nesta quarta-feira, 17, a Lumx, startup brasileira de infraestrutura blockchain, anunciou com exclusividade à EXAME o lançamento de um fundo de aceleração com foco em impulsionar a tecnologia blockchain na América Latina de R$ 1 milhão.

O fundo de aceleração foi lançado em parceria com a Polygon, rede por trás de uma das maiores criptomoedas do mundo, a MATIC, com US$ 5,3 bilhões em valor de mercado, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

De acordo com um comunicado, o fundo de US$ 250 mil, ou aproximadamente R$ 1 milhão de reais, pretende fomentar o desenvolvimento de aplicações em blockchain na região da América Latina. Também se trata da primeira iniciativa colaborativa deste tipo da Polygon no mundo.

Detalhes da parceria

A parceria visa acelerar a inovação e a adoção da tecnologia blockchain na América Latina, através de “grants” para empresas interessadas em realizar desenvolvimentos em blockchain, disse o comunicado enviado com exclusividade à EXAME.

Para se qualificarem aos “grants”, as aplicações devem ser desenvolvidas a partir das APIs da Lumx e podem ser construídas em qualquer blockchain conectada a camada de agregação da Polygon, a Agglayer.

"A Polygon está muito entusiasmada em apoiar o desenvolvimento geral da Web3 na América Latina e acreditamos que é apenas através dos melhores parceiros de infraestrutura que podemos tornar realidade os principais casos de uso. A Lumx compartilha profundamente nosso ethos Web3 e está comprometida em construir casos de uso que sejam simplesmente melhores ou viáveis através das dinâmicas on-chain no ecossistema agregado da Polygon", disse Manuel Echanove, head de desenvolvimento de negócios para América Latina na Polygon Labs.

"Esta parceria significa muito para nós, pois, além de fortalecer o Brasil como líder no desenvolvimento global da Web3, ela será um grande catalisador para o desenvolvimento de alto nível aqui na nossa região. A tecnologia blockchain é extremamente poderosa, mas sem aplicações relevantes, ela não é nada. Depois de alguns ciclos focados em infraestrutura, estamos entrando em um ciclo de aplicações on-chain e Lumx e Polygon vão impulsionar esse progresso", acrescentou Lugui Tillier, diretor comercial da Lumx.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok