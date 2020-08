Blockbuster reaparece e anuncia hospedagem em loja por 22 reais

Dez anos após decretar falência, a rede Blockbuster reapareceu no Twitter com uma mensagem misteriosa “Just checking in” (apenas checando, em tradução livre). Em seguida, o perfil anunciou uma parceria com o Airbnb e a possibilidade de se hospedar em uma loja ainda aberta.

Just checking in. 👋 — Blockbuster (@blockbuster) August 11, 2020

Sandi Harding, a gerente da loja, está oferecendo três reservas em um final de semana de setembro como forma de agradecer à comunidade do Condado de Deschutes, no Oregon, Estados Unidos.

A reserva pode ser feita a partir do próximo dia 17 e deve ser concorrida, já que custa apenas o valor simbólico de US$ 4 (R$ 22 convertidos no Airbnb). O limite de capacidade é de quatro hóspedes por noite, entre os dias 18 e 20 de setembro.

O anúncio também reforça todos os cuidados para evitar a contaminação do novo coronavírus.

Ao que tudo indica, a rede não vai voltar, mas ação de marketing deu certo, visto que quase 40 mil pessoas curtiram o tweet do Airbnb em menos de 24 horas.