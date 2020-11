Black Friday do McDonald’s tem três sanduíches por R$9,50 e outras ofertas

A partir desta segunda-feira, 16, a rede de fast food McDonald’s realiza a Méqui Friday 2020 com cupons no app, no Méqui Zap e no site exclusivo, descontos no iFood, além de vantagens para quem paga com Mercado Pago.

Um exemplo é a oferta de 3 McChicken ou 3 McDuplo por R$9,50, entre os dias 16 a 20/11, em compras a partir de R$ 15,00. Para aproveitar, é preciso realizar o pagamento pelo Código QR no aplicativo do Mercado Pago.

Segundo a empresa, a mecânica da promoção foi desenvolvida para permitir que os clientes possam usufruir das ofertas por um período maior, evitando aglomerações nos pontos de venda. A ação vale para compras nos balcões, totens de autoatendimento e drive-thru dos restaurantes.

“Nos preparamos para oferecer uma Méqui Friday com muita conveniência, ofertas competitivas em todos os nossos canais e um período estendido de promoções”, diz João Branco, diretor de marketing do McDonald’s no Brasil.

Entre as ofertas disponíveis no aplicativo, no Méqui Zap e no site estão as seguintes:

2 Cheddar McMelt, 2 Cheeseburger, 3 McFritas pequenas e 3 refrigerantes Free Refill por R$44,90;

4 McFritas médias por R$15,90;

20 unidades de McNuggets, 2 Sundaes, 2 McFritas médias, 2 refrigerantes Free Refill e 2 Molhos Big Mac 23g por R$34,90;

20 unidades de McNuggets, 4 Cheeseburger, 2 refrigerantes Free Refill e 2 Molhos Big Mac 23g por R$39,90;

2 Sundaes por R$6,50.

Além dessas, há ofertas exclusivas de novembro liberadas no app:

2 Cheeseburger + McFritas pequena + Refrigerante Free Refill por R$17,90;

McDuplo + McFritas pequena + Refrigerante Free Refill por R$14,90;

Big Mac + Refrigerante Free Refill por R$15,90;

É possível também para aproveitar as vantagens de delivery no iFood:

Big Tasty + Bebida com desconto de 31%

2 Sanduíches + Bebida com desconto de 33%

McOferta Média Duplo Burger Bacon com desconto de 35%

Super Combo dos Clássicos com desconto de 43%

McFritas Média + Molho Big Mac com desconto de 42%

Informações sobre os restaurantes participantes de cada promoção estão no site da marca.