BigMac de frango e hambúrguer de batata: conheça os diferentes lanches do Méqui ao redor do mundo

Muitos viajantes gostam de mergulhar na cultura local sempre que vão para um país diferente. Seja comendo em restaurantes típicos ou abraçando eventos culturais diferentes, cada um tem suas paradas obrigatórias.

Mas, há um restaurante típico em quase todos os países do mundo que costuma ser deixado de lado nessas programações: o McDonald's.

Ao contrário do que muitos pensam, o Méqui não tem um cardápio fixo. Na verdade, eles adaptam suas opções de lanche conforme o país, de forma a tentar fortalecer a conexão com os consumidores locais, atraindo um público que não comeria um Big Mac, por exemplo.

Veja abaixo alguns lanches diferentões dos Arcos Dourados.

Bulgogi Burger - Coréia do Sul

Na Coréia do Sul, ao invés de pedir uma coquinha gelada, o combo vai com cerveja. (McDonald's Blog/Reprodução)

Favorito dos dorameiros e figurinha carimbada no churrasco coreano, o bulgogi é um dos pratos típicos da Coréia do Sul. Ele nada mais é do que carne marinada em um molho agridoce e posteriormente grelhada em fogo. Geralmente, é servido em pauzinhos, como se fosse um espeto.

Lançado em 2020, o hambúrguer é feito com carne de porco e leva molho gridoce, alface, cebola e um ovo frito. O pão também é diferente; mais macio.

McAloo Tikki - Índia

Na religião hindu, predominante na Índia, a vaca é um animal sagrado. Por isso, grande parte da Índia não consome carne. Vendo isso, o McDonald's, que queria se consolidar em um dos países mais populosos do mundo, lançou o McAloo Tikka, lanche vegetariano feito de batata e ervilhas, temperado com especiarias locais. O hambúrguer também leva maionese (sem ovos) agridoce, cebolas e fatias grossas de tomate.

O sucesso foi tanto que a comunidade indiana de Chicago, nos Estados Unidos, implorou tanto que o McDonald's levou o lanche para a cidade, sendo o único lugar fora da Índia com esse hambúrguer no menu.

Os indianos também receberam o Maharaja Mac (foto de capa desta matéria), versão do BigMac que leva dois hambúrgueres de frango apimentado ao invés de carne.

Teriyaki McBurger - Japão

Marca registrada no Japão desde 1989, o Teryiaki McBurger é feito de carne de porco empanada com muito molho teriyaki, condimento agridoce que leva shoyu, açúcar, mel e especiarias. O lanche também leva alface e maionese sabor limão.

McMarketing: como dados viram lanches

Presente em mais de 100 países, o McDonald's oferece lanches personalizados em dezenas deles.

O sucesso do McDonald’s em mercados tão variados ao redor do mundo é resultado de uma abordagem estratégica de marketing baseado em pesquisa. A empresa utiliza um ciclo contínuo de coleta e análise de dados para entender as preferências culturais, os hábitos de consumo e as expectativas de seus consumidores em cada região onde opera.

Com base nas informações coletadas, o McDonald’s ajusta não apenas o cardápio, mas também elementos como preços, campanhas publicitárias e design das lojas para atender às especificidades de cada mercado.

Dentre as principais ferramentas empregadas pela rede, estão:

Grupos focais : pequenos grupos de consumidores são reunidos para discutir preferências alimentares e percepções sobre o cardápio. Isso ajuda a empresa a captar nuances culturais e insights sobre novos produtos;

: pequenos grupos de consumidores são reunidos para discutir preferências alimentares e percepções sobre o cardápio. Isso ajuda a empresa a captar nuances culturais e insights sobre novos produtos; Entrevistas e pesquisas de satisfação : permitem avaliar a aceitação dos cardápios existentes e identificar oportunidades de melhoria ou inovação;

: permitem avaliar a aceitação dos cardápios existentes e identificar oportunidades de melhoria ou inovação; Monitoramento de dados em tempo real: o uso de plataformas digitais e o feedback coletado em lojas físicas fornecem informações valiosas sobre tendências emergentes e demandas locais.

Chave para o sucesso mundial

Ásia e Leste Europeu, locais que passaram boa parte do Século XX sem a influência da cultura americana, apresentavam resistência ao Méqui – por isso, os hambúrgures exclusivos são mais comuns por lá.

Agora, a rede é tão grande lá quando no Ocidente, e muito por causa dessa estratégia.

"As marcas mais fortes não vendem apenas produtos, mas também criam experiências e conexões emocionais com seus consumidores", explica Leonardo Cirino, CMO da EXAME Educação e Saint Paul Escola de Negócios.

