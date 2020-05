Banco do Brasil se envolve em polêmica e tem anúncios online suspensos

O Tribunal de Contas da União determinou que o Banco do Brasil deve suspender anúncios publicitários na internet — o que inclui sites, blogs, portais e redes sociais.

A decisão do ministro Bruno Dantas faz parte da análise de repasses de verba do banco para sites acusados de publicar fake news, denunciados pela iniciativa Sleeping Giants Brasil.

Na semana passada, após sofrer pressão nas redes sociais o banco afirmou que não anunciaria mais em sites como o acusado. Mas, após posicionamento do vereador Carlos Bolsonaro e outros políticosque se manifestaram contra a decisão, o banco voltou atrás.

O vai e vem fez com o que o TCU determinasse a suspensão da publicidade do banco na internet. Segundo a Folha de S. Paulo, uma auditoria revelou que o Banco do Brasil investiu cerca de 119 milhões de reais com publicidade online em 2019.

Após a polêmica, o ministro Dantas autorizou também o envio de documentos ao Supremo Tribunal Federal, para que o material seja incorporado ao inquérito do STF que investiga a propagação de fake news.