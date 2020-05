Twitter versus Trump: se posicionar é sempre bom para os negócios?

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump costuma usar muito o Twitter para falar de algum adversário ou expressar opiniões polêmicas.

Mas, dessa vez, ele está contra a própria rede social. A briga começou após o Twitter, nesta semana, anexar uma verificação de fato aos tweets do presidente pela primeira vez.

Trump assinou então uma ordem executiva para que os órgãos reguladores federais reprimam empresas que, segundo ele, são preconceituosas com os conservadores e tem um poder incontrolável de moldar as comunicações.

O presidente esclareceu também que procuraria punir outras redes sociais, como Facebook e Youtube a partir do mesmo viés.

Nesta sexta-feira, 29, a discussão entre Trump x Twitter se agravou após a plataforma sinalizar uma publicação na qual o governante dizia que “quando saques começarem, tiros começarão”, se referindo aos protestos que estão acontecendo em Minneapolis após George Floyd, um homem negro ter sido morto por um policial branco ajoelhado em seu pescoço.

Segundo a rede social, a mensagem fere as regras de conduta ao exaltar violência.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020