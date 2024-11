GP de São Paulo: horário, ingressos, como chegar e tudo o que você precisa saber antes da corrida

Com a expectativa de atrair 90 mil pessoas por dia, o Grande Prêmio de São Paulo promete ao público mais do que a nova corrida da temporada. O evento reúne os maiores pilotos do mundo em um final de semana que vai homenagear os 30 anos do legado do piloto Ayrton Senna. Além de outras novidades que prometem sacudir o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

Max Verstappen foi o destaque do fim de semana, conquistando a vitória na corrida Sprint após ultrapassar Lando Norris na largada e liderar até a bandeirada final. Norris e Sergio Pérez completaram o pódio, ocupando o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Na corrida principal, Verstappen largou da pole e triunfou novamente, demonstrando domínio mesmo com o clima instável e mantendo um ritmo superior aos demais pilotos. Norris garantiu o segundo lugar, mostrando consistência em seu ritmo de corrida, enquanto Fernando Alonso, com uma atuação impressionante, assegurou o terceiro lugar, superando os desafios que marcaram sua temporada.

O GP São Paulo também vai contar com a Fanzone, uma grande festa sedida no Kártodomo Ayrton Senna com shows e diversas atrações.

Veja a seguir o guia completo para aproveitar o evento da melhor maneira e evitar perrengues.

Como é o Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)?

O circuito de Interlagos é um dos mais icônicos e desafiadores da Fórmula 1, com uma extensão de 4,309 km e 15 curvas técnicas que exigem precisão e habilidade dos pilotos.

Entre seus trechos mais famosos estão a “Curva do Sol,” que leva à longa reta oposta, e o “S do Senna,” uma sequência de curvas icônica na categoria. Além disso, situado a mais de 700 metros acima do nível do mar, Interlagos impõe desafios adicionais aos motores e à aerodinâmica dos carros, trazendo um diferencial à competição.

Quais as datas do GP de São Paulo 2024 da F1?

A programação começa na sexta-feira, 1º de novembro, e se encerra no domingo, 3 de novembro, com a corrida principal marcada para as 14h (horário de Brasília).

Onde assistir ao GP de São Paulo 2024 da F1?

A corrida e a classificação serão exibidas pela Band, e o Bandsports transmite os treinos e a classificação.

Qual é a programação do GP de São Paulo?

Sexta-feira - 1 de novembro

11h: Treino Livre

15h30: Classificação Sprint

Após os treinos, ocorre a classificação sprint. Esta etapa define o grid de largada para a primeira corrida curta do sábado. A qualificação é composta pelos segmentos SQ1, SQ2 e SQ3, em uma disputa de cerca de 44 minutos para determinar a pole. O Autódromo de Interlagos adota o formato sprint pelo quarto ano consecutivo.

Sábado - 2 de novembro

11h: Corrida Sprint

15h: Qualificação

A corrida sprint envolve uma distância de 100 km. O vencedor conquista 8 pontos, o segundo lugar recebe 7, e assim sucessivamente até o oitavo colocado, que ganha 1 ponto. Após essa corrida, será realizada a qualificação para a corrida principal de domingo.

Domingo - 3 de novembro

14h: Corrida Final

A principal disputa do GP de São Paulo acontece neste domingo, 3 de novembro, com os pilotos percorrendo 71 voltas nas 15 curvas do circuito de Interlagos.

Na edição de 2023, Max Verstappen foi o vencedor, seguido por Lando Norris em segundo lugar e Fernando Alonso em terceiro.

Quais são as atrações da Fanzone?

Quem desejar acompanhar o Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2024 terá à disposição a “Fanzone” no Kartódromo Ayrton Senna. No espaço, o público poderá interagir com pilotos, assistir a shows e participar de simuladores de corrida. O evento principal do GP de São Paulo será no dia 3 de novembro.

A programação inclui um show de Jorge Aragão na sexta-feira, dia 1º, e uma apresentação do DJ Alok no sábado, dia 2. Grupos de samba também estarão se apresentando, além de talk shows sobre automobilismo. O evento prestará homenagens aos pilotos Gil de Ferran e Wilson Fittipaldi, falecidos em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, respectivamente, além de Ayrton Senna.

Os ingressos para a Fanzone ainda estão disponíveis por R$ 580 para os três dias. Já as entradas para a corrida estão esgotadas. Quem comprou ingressos para os setores N, H, R, G e Arquibancada Porto também terá acesso à Fanzone.

Como chegar ao Autódromo de Interlagos?

O Autódromo José Carlos Pace está localizado na Avenida Senador Teotônio Vilela, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Em 2023, o GP de São Paulo recebeu pelo menos 270 mil pessoas durante os três dias de competição.

Para evitar chegar atrasado, se organize para sair de casa com antecedência e escolha bem a opção de transporte para acessar ao autódromo.

Carro

Sem estacionamento oficial disponível, a organização desaconselha que o público vá ao evento de carro. As ruas ao redor do circuito serão bloqueadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com acesso restrito a veículos credenciados. Portanto, quem optar por ir de carro precisará estacionar distante dos portões de entrada.

Ônibus

Quem preferir utilizar ônibus, existem várias linhas circulares que partem da Estação Autódromo em direção aos principais portões de acesso, com tarifa de R$ 4,40.

Também existem ônibus expressos que partem de locais como o Shopping SP Market, Aeroporto de Congonhas (Praça Comandante Lineu Gomes), Trianon-MASP e Terminal Santo Amaro. Esses veículos terão embarques e desembarques próximos aos principais portões do Autódromo de Interlagos, também com tarifa de R$ 4,40.

Confira os horários de ida e volta:

Ida:

Sexta-feira: 9h30, 10h, 10h30, 11h

Sábado e Domingo: 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 11h, 12h, 13h

Volta:

Sexta-feira: 15h, 15h30, 19h30, 20h

Sábado: 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h

Domingo: 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h

Trem

Os organizadores recomendam o uso do trem para chegar ao Autódromo de Interlagos. Pela primeira vez, haverá expressos com horários marcados para transporte direto ao local. Os bilhetes, válidos para ida e volta, estão disponíveis no site Passaporte Mobilidade por R$ 30,00 por dia.

O serviço expresso na Linha 9 - Esmeralda oferece acesso direto à Estação Autódromo, sem paradas intermediárias, com saídas das estações Pinheiros ou Morumbi.

Alternativamente, há a opção de partir de outras áreas da região metropolitana em trens regulares. Nesse caso, a parada final também é a Estação Autódromo, com funcionamento das 4h40 até a meia-noite e tarifa de R$ 5,00.

Qual é a distância da Estação Autódromo (Linha 9) até os portões?

Setor G/Fanzone: 800 m – cerca de 13 minutos a pé

Setores H/N/R: 1,1 km – aproximadamente 15 minutos a pé

Setor Porto Bank: 1,2 km – cerca de 18 minutos a pé

Setores M/D: 2 km – aproximadamente 25 minutos a pé

Setor B: 2,3 km – cerca de 30 minutos a pé

Setor T/Heineken Village: 2,4 km – aproximadamente 32 minutos a pé

Setor A: 2,6 km – cerca de 35 minutos a pé

O que é proibido levar para o GP de São Paulo?

A organização do Grande Prêmio de São Paulo informou que é proibido entrar no Autódromo de Interlagos com objetos que possam causar ferimentos, desconforto ou constrangimento, além de itens que comprometam a segurança coletiva ou que não estejam de acordo com as normas legais e sanitárias.

Confira a seguir os itens estão proibidos:

Qualquer tipo de arma, incluindo armas de fogo, armas brancas e partes delas

Guarda-chuvas

Protetor solar em frascos com mais de 100 ml

Materiais inflamáveis, substâncias ou dispositivos explosivos

Itens com dimensões superiores a 25 cm x 25 cm x 25 cm

Objetos que possam causar lesões, serem arremessados ou prejudicar a continuidade do evento

Equipamentos profissionais para captura de imagem e som

Itens que gerem ruído excessivo

Roupas que cubram completamente o rosto, dificultando a identificação da pessoa

Cartazes, bandeiras ou faixas com dimensões superiores a 2,00 m x 1,50 m

Objetos com mensagens discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas, xenófobas, entre outras

Grande quantidade de papel e/ou rolos de papel, pó, farinha e substâncias similares

Líquidos de qualquer tipo, incluindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas

Substâncias proibidas ou regulamentadas pela legislação vigente, como narcóticos, entorpecentes ou estimulantes

Animais de qualquer espécie, exceto cães-guia

Pau de selfie, jornais e/ou revistas

Gravações de som e/ou imagem para uso profissional ou exibição pública, ou para qualquer finalidade comercial.

Ainda há ingressos para o GP de São Paulo?

A venda de ingressos para o GP de São Paulo de F1 2024 começou há um ano, e a maior parte foi rapidamente esgotada. Recentemente, a organização liberou um novo lote, portanto, ainda restam alguns ingressos.

O Autódromo de Interlagos disponibiliza ao todo 15 setores diferentes para o público. No momento, apenas dois setores ainda têm ingressos disponíveis, que devem ser adquiridos em pacotes válidos para os três dias do evento, com um preço único.

O primeiro setor disponível é a Fanzone. O segundo, mais exclusivo, é o Senna Club, que custa R$ 24.800. Com esse ingresso, os fãs têm acesso a um camarote com vista privilegiada da área central do circuito, além de comidas e bebidas inclusas, encontros com personalidades do automobilismo e visita aos boxes.

Quais os preços de ingressos para o GP de São Paulo de Fórmula 1?

Fanzone - a partir de R$ 290 (disponível)

Setor G - a partir de R$ 425 (esgotado)

Setor A - a partir de R$ 645 (esgotado)

Setor R - a partir de R$ 840 (esgotado)

Setor H - a partir de R$ 1.140 (esgotado)

Setor M - a partir de R$ 1.440 (esgotado)

Setor D - a partir de R$ 3.880 (esgotado)

Setor B - a partir de R$ 4.290 (esgotado)

Heineken Village - Estrela - a partir de R$ 4.290 (esgotado)

Heineken Village - Gramado - a partir de R$ 1.075 (esgotado)

Arquibancada Porto Bank - a partir de R$ 862,75 (esgotado)

Pit Stop Club - a partir de R$ 8.980 (esgotado)

Orange Tree Club - a partir de R$ 6.890 (esgotado)

Grand Pix Club - a partir de R$ 17.650 (esgotado)

Senna Club - a partir de R$ 24.800 (disponível)

Se você quiser comprar algum ingresso para assistir ao GP de São Paulo de Fórmula 1 neste fim de semana em Interlagos acesse o site da Eventim.