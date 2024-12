As 5 marcas mais lembradas pelos consumidores brasileiros durante o verão

A chegada do verão 2025 traz consigo não apenas altas temperaturas, mas também uma forte conexão entre os brasileiros e marcas que traduzem o espírito leve e descontraído da estação. Um estudo realizado pela MindMiners, empresa especializada em consumer insights, investigou as preferências dos consumidores e os fatores que influenciam suas escolhas, hábitos e desejos durante a estação.

A pesquisa, intitulada Verão 360, coletou dados de 1.500 respondentes de todas as regiões do país, com idades acima de 18 anos e pertencentes às classes ABC, e revelou as cinco marcas mais lembradas pelos consumidores ao pensarem no verão:

1. Havaianas (14%)

(14%) 2. Sundown (10%)

(10%) 3. Kibon (7%)

(7%) 4. Coca-Cola (6%)

(6%) 5. Skol (4%)

Segundo Danielle Almeida, CMO da MindMiners, apesar do calor intenso que promete marcar o próximo verão, a estação continua a ser a favorita de muitos brasileiros: 61% declararam ser fãs da temporada, enquanto 16% se mostraram indiferentes e 23% afirmaram não gostar nem um pouco do calor.

"Para as marcas, o período é também uma oportunidade de engajar consumidores em campanhas que conectem seus produtos ao estilo de vida da estação. Com as ondas de calor, que prometem ser ainda mais intensas em 2025, o desafio é alinhar comunicação, inovação e valores que representem essa temporada de forma autêntica", diz Almeida.

Preferências dos consumidores no verão

Afinidade com o verão

Os consumidores brasileiros demonstram uma afinidade significativa com o verão, com 61% afirmando gostar da estação. Contudo, essa preferência varia entre as gerações, sendo os Boomers (70%) e a Geração X (65%) os mais entusiasmados, seguidos pela Geração Y (58%) e Geração Z (55%).

Essa diferença de entusiasmo pode ser explicada pela forma como cada geração se relaciona com a estação, com os mais velhos aproveitando a praia e viagens, enquanto os mais jovens preferem o sossego de casa com atividades como assistir filmes e ouvir música

Lazer e viagens

No que diz respeito ao lazer, o estudo revela que as atividades preferidas durante o verão incluem ficar em casa sem fazer nada (44%), nadar em piscinas (40%), assistir a filmes e séries (39%), ouvir música (33%) e ir à praia (44%). Essas escolhas refletem uma busca por relaxamento e diversão, com um equilíbrio entre atividades internas e externas.

Além disso, 62% dos entrevistados têm o hábito de viajar, sendo que 56% viajam de carro, 21% de avião e 20% de ônibus. Os destinos mais procurados são as praias (77%), seguidos por pequenos centros urbanos/interior (28%) e campo/fazendas (28%).

Em relação ao clima, 46% preferem clima ameno/temperado e 46% preferem clima quente em viagens de verão.

Saúde e bem-estar

Em relação à saúde e bem-estar, 53% dos entrevistados afirmam que o verão prejudica sua saúde, com problemas como fadiga/exaustão (63%), desidratação (48%) e queda de pressão (44%). Apesar disso, 57% afirmam que se exercitam regularmente. As atividades físicas mais praticadas são caminhadas (56%) e academia (41%).

Além disso, 56% costumam tomar sol diariamente, com 70% se expondo por até 30 minutos. No entanto, 27% já tiveram manchas na pele e 23% já sofreram queimaduras devido à exposição solar.

Alimentação e bebidas

No âmbito da alimentação e bebidas, a água é a bebida preferida para se refrescar (79%), seguida por sucos (62%), refrigerantes (47%), água de coco (42%) e cervejas (31%). Em relação ao consumo de água, 29% bebem mais de 2 litros por dia, enquanto 44% bebem aproximadamente 2 litros.

Durante o verão, 41% das pessoas tendem a comer menos, e 45% buscam alimentos mais saudáveis. As preferências por comidas salgadas incluem verduras (53%), feijão (49%) e carne branca (49%), enquanto as preferências por doces são sorvete/picolé (70%), frutas (56%) e açaí (45%).

Cuidados pessoais

No que concerne aos cuidados pessoais, 80% dos respondentes tomam pelo menos dois banhos por dia no verão. O uso de protetor solar é comum, com 46% utilizando protetor solar corporal e 45% protetor solar facial. Além disso, 44% usam hidratante corporal. Para cuidar dos cabelos, 30% usam creme hidratante e 29% usam máscaras hidratantes.

Vestuário e moda

Em relação ao vestuário e moda, os itens mais usados no verão são shorts/bermudas (68%), chinelos (78%) e óculos de sol (53%). O principal comportamento de compra é comprar apenas por necessidade (51%). Os fatores que mais influenciam a decisão são o preço (67%) e o conforto (63%).

Um número considerável, 71%, já ouviu falar sobre roupas com proteção UVA/UVB, mas apenas 49% já as utilizaram. A maioria acredita que há poucas opções disponíveis (68%) e que essas roupas são caras (64%).

Cuidados com os pets

No que diz respeito aos cuidados com os pets, 67% das pessoas têm animais de estimação em casa e 68% dos tutores disseram que seus pets tiveram problemas devido ao calor. Os principais cuidados tomados pelos tutores são aumentar a oferta de água fresca (81%) e dar banhos com mais frequência (45%).

Insights para marcas

O estudo da MindMiners oferece insights para as marcas que desejam se conectar com os consumidores brasileiros durante o verão, enfatizando a importância de considerar as preferências, necessidades e comportamentos de cada grupo.

A pesquisa mostra que, embora o verão ser uma estação popular, os consumidores buscam maneiras de lidar com o calor de forma confortável e saudável. As marcas que se adaptarem a essas necessidades terão mais chances de se destacar no mercado. Veja dicas: