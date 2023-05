Hidratante labial Carmed Fini viraliza nas redes sociais; expectativa é faturar R$ 40 milhões

Nos últimos dias, é provável que você tenha notado que a nova linha de hidratantes labiais da Carmed em parceria com a Fini viralizou nas redes sociais. Os produtos com sabores das balas de gelatina da Fini -- Beijos, Bananas e Dentaduras -- se tornaram a sensação das redes sociais e têm gerado posts sobre a caça aos produtos, que estão esgotando rapidamente nas farmácias. A expectativa da Cimed, terceira maior farmacêutica do Brasil em volume de vendas, é atingir 8 milhões de reais em vendas no primeiros mês e 40 milhões de reais até o final do ano no segmento B2B.

A ideia da collab surgiu quando a Fini procurou a Cimed para uma parceria na distribuição da marca no varejo independente.

“O co-branding é uma grande tendência no mercado e traz resultados positivos para ambas as marcas. Agrega valor para os envolvidos, alcança um maior público e ainda possibilita a transferência de valor de um produto para o outro. Juntamos a hidratação profunda diária que o consumidor já conhece com a marca de balas mais querida do Brasil em uma collab desejo”, diz Fernando Sodré, Diretor de Marketing da Cimed.

Repercussão nas redes sociais

Desde antes do lançamento, o Carmed Fini já estava sendo procurado pelos consumidores por conta dos teasers publicados nas redes sociais pelo presidente e VP da Cimed, João Adibe Marques e Karla Felmanas, que juntos somam mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. O assunto começou a aquecer ainda mais com posts de influenciadores que receberam em primeira mão os produtos, antes mesmo do lançamento, gerando buzz e desejo de compra.

Por conta da escassez, organicamente foi criada uma rede de "Caça ao Carmed Fini”, gerando uma avalanche de postagens reais (sem investimento por parte da marca) em todas as redes sociais. Só no Tik Tok, os vídeos falando do produto, que usam a hashtag #carmedfini já somam mais de 160 milhões de visualizações. No Instagram os produtos também viralizaram, foram mais de 400 mil contas alcançadas e 1.4M de impressões – e os números seguem aumentando.

“Sabíamos que os produtos tinham um grande potencial de viralizar nas redes sociais, mas superou nossas expectativas. Desde quando começamos a postar sobre a parceria a repercussão foi muito positiva e estamos muito felizes com o resultado. Foi uma decisão nossa apostar apenas nas redes sociais para o lançamento e não investir em outras frentes. Isso mostra que fizemos a escolha certa”, diz Karla Felmanas, Vice Presidente da Cimed.