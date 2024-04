Campeonato Brasileiro terá outro nome após compra de naming rights, saiba mais

Após estampar as camisas do Atlético MG e Fluminense, a Betano será o patrocinador e parceiro exclusivo de apostas do Campeonato Brasileiro da Série A. Com início neste final de semana, a competição será chamada de Brasileirão Betano 2024.

O anúncio feito hoje, 12, é o mais recente de uma série de novidades da empresa em 2024. A marca já se tornou parceira oficial e exclusiva de apostas da Conmebol Copa América 2024 e do UEFA EURO 2024, enquanto no Brasil, já patrocina a Copa Betano do Brasil.

O novo acordo concede à Betano os naming rights da competição nacional mais popular da América do Sul.

Juntas, Betano e CBF pretendem elevar a experiência da competição para todos os torcedores do Brasil e do mundo. Ao mesmo tempo, as duas partes planejam trabalhar em iniciativas que beneficiarão os torcedores brasileiros em geral.

“A partir de hoje, a icônica liga nacional de futebol do Brasil será conhecida como Brasileirão Betano e isso é muito especial. Nos últimos anos, a qualidade da Série A brasileira, já entre as principais ligas de futebol do mundo, atingiu um nível totalmente novo. Não é por acaso que nos últimos cinco anos uma seleção brasileira sempre vence a Copa Libertadores. Assistimos a disputas emocionantes pelo título, com muitas equipes diferentes lutando para emergir como campeãs brasileiras”, destaca Tomasz Majewski, Head de Patrocínios da Betano.

Além do patronício, Majewski comenta sobre a importância das ativações e experiências de marca para se aproximar dos torcedores. "Temos um plano sofisticado de como envolver os fãs, como criar experiências dentro do estádio, mas também de forma digital. Queremos estender a diversão dos fãs ao assistir a uma partida de futebol por meio de atividades de ativação fora do estádio durante o intervalo e também além disso, com a casa Betano com uma experiência imersiva em alguns lugares", diz.

Nos bastidores o valor gira na casa dos 50 milhões de reais, mas a marca não confirmou o montante.

Betano é uma das patrocinadoras do Atlético-MG. (Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação)

"O patrocínio está no nosso DNA. Sempre queremos ter parceiros premium e a CBF e o Brasileirão Betano são absolutamente um produto premium com o qual queremos nos associar. Queremos estar por todo o Brasil, em todos os estádios e esta é a oportunidade perfeita e o parceiro perfeito para ser visível e ser capaz de ativar nossa parceria na maioria das cidades do Brasil", diz.

Regulamentação das apostas

As apostas são legalizadas no Brasil desde 2018, mas ainda não foram regulamentadas e deixam de ser tributadas.

"A partir do momento da regulação, apostar fora do Brasil será ilegal. Teremos meios eficientes, e a busca é ter o índice inglês de 87% de sites de apostas hospedados e legalizados no Brasil", afirmou Manssur durante a audiência na Câmara no ano passado. "Não desconfiem da capacidade do Estado brasileiro de coibir a ilegalidade. Nós vamos coibir a ilegalidade."

No ano passado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu taxar as empresas e os apostadores que operam no mercado de apostas esportivas no Brasil.

Os apostadores serão taxados em 30% sobre os valores dos prêmios recebidos durante um evento esportivo. Haverá isenção para ganhos que fiquem dentro do valor da primeira faixa livre de Imposto de Renda, atualmente em R$ 1.903,98.

A taxação é uma das estratégias do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação do governo federal em até R$ 150 bilhões e sustentar as metas do novo arcabouço fiscal, regra que vai substituir o teto de gastos públicos. O Ministério da Fazenda espera arrecadar de R$ 12 bilhões a R$ 15 bilhões por ano com a taxação das apostas.