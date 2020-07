A masculinidade não está bem resolvida, diz VP de marca da Natura

Desde que o ator Thammy Miranda publicou um vídeo com o filho para um publieditorial de Dia dos Pais da Natura, as menções sobre a fabricante de cosméticos tomaram as redes sociais. Ao estar entre os assuntos mais falados, positiva e negativamente, a Natura registrou nesta quarta-feira liderança na Ibovespa com alta nas ações em 6,73%.

Segundo Andrea Alvares, vice-presidente de marca, inovação, internacionalização e sustentabilidade da Natura, o objetivo é apenas mostrar diferentes pais presentes com seus filhos, e desconstruir a chamada masculinidade tóxica. Em entrevista exclusiva à Exame a executiva comentou a repercussão.

A Natura esperava tal repercussão com a campanha de Dia dos Pais?

A campanha nasce para compreender a paternidade em tempos de pandemia, e a ideia é mostrar um pai presente. As campanhas da Natura Homem trazem há algum tempo a discussão da masculinidade tóxica, com efeitos negativos em toda a sociedade. Assim, ao falar das várias maneiras de ser homem, pensamos em um grupo de 14 influenciadores, entre eles o Thammy Miranda. A intenção não foi criar polêmica ou chocar, foi apenas mostrar as nuances da masculinidade.

Qual a sua avaliação sobre a repercussão?

Tocamos no nervo central de um assunto que ainda não está socialmente bem resolvido, o das diferentes masculinidades. Ao chegar nessa repercussão afirmamos a nossa convicção amorosa, que desde o início é respeitar as pessoas e reafirmar as muitas formas de amor. Escolhemos legitimar um discurso que acreditamos. E falamos disso em outros contextos também, como quando falamos da diversidade de corpos na linha Todo Dia, ou do respeito ao etarismo na linha Chronos.

Além de focar na diversidade em campanhas publicitárias, a Natura se preocupa com o tema dentro da empresa?

Sim, um exemplo recente é a publicação dos objetivos até 2030, quando queremos assegurar pelo menos 30% dos grupos minorizados e ter dentro da empresa a representação da sociedade. Internamente já existe o trabalho de grupos de afinidade para mulheres, orientação sexual, étnico-racial e pessoa com deficiência. Este último, por exemplo, representou 15% dos postos de trabalho no centro de distribuição em São Paulo em 2019.

A marca vai aceitar a parceria e propaganda gratuita do youtuber Felipe Neto?

Estamos em contato para agradecer o apoio de muitas pessoas, inclusive dele, e vamos discutir se é possível ampliar as parcerias para falar mais de causas como essa. Ainda estamos avaliando o que é válido fazer e como.

Relatórios mostraram o crescimento dos seguidores nas redes sociais, assim como a alta na Ibovespa. Quais dados de retorno a companhia mensurou?

Ainda é cedo para citar os resultados objetivos. Mapeamos as reações nas redes sociais e temos entendido que apesar dos posicionamentos contrários, a maioria apoia e continua fiel à marca e ao que acredita. Podemos não ter narrado agradado universalmente, mas tudo bem se isso ajudar a construir uma discussão sobre algo que não queremos no futuro. Especificamente sobre a bolsa, é um pouco difícil associar somente à campanha, mas, sim, estamos vendo resultados positivos.