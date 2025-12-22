O choque do primeiro emprego: como se preparar para a maior transição da sua vida

A maior ruptura cultural que vivemos na vida acontece quando terminamos o ensino médio ou a faculdade e começamos a trabalhar não mais em estágios, mas de forma efetiva. É aí que entramos com os dois pés no mercado de trabalho. De repente, cessam os vínculos com a turma do colégio ou da universidade, com aquela escola profissionalizante onde nos sentíamos parte de algo maior.

Estudos comprovam que essa transição é complexa e imbricada em um processo mais amplo: a travessia da adolescência para a vida adulta. Esse período é desafiador e marcado por expectativas, incertezas e cobranças que impactam diretamente a saúde mental dos jovens. Os adolescentes e jovens deixam, de uma hora para outra, de ver antigos amigos, perdem referências fortes que os marcaram até então e até mesmo a identidade de grupo que construíram ao longo de anos. E passam a vivenciar outra cultura, completamente diferente: a da empresa na qual ingressaram.

Os números mostram o tamanho do desafio. No Brasil, existem cerca de 48 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos, representando 27,4% da população em idade para trabalhar, segundo dados da PNAD Contínua do primeiro trimestre de 2024. No último trimestre de 2024, o país registrou 14,5 milhões de jovens ocupados, com taxa de desemprego de 14,3% entre essa faixa etária. Já no primeiro trimestre de 2025, divulgado em maio pelo IBGE, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos subiu para 14,9%, indicando uma leve piora no cenário de empregabilidade juvenil.

Dicas básicas e práticas para conquistar o primeiro emprego

Converso frequentemente com jovens que me pedem auxílio sobre como conquistar seu primeiro emprego. É impressionante como tantos anos de estudo não os preparam para este choque de realidade. Nessas conversas, costumo dividir recomendações que parecem óbvias, mas não são. São estratégias que podem fazer a diferença entre ser escolhido ou não entre os candidatos:

Permita-se começar de baixo – No começo de sua carreira, coloque-se em posição de aprendizado para entender. Josef Rubin, cofundador da Conquer, costumava dizer que era péssimo em entrevistas, então decidiu se candidatar a vários processos seletivos, anotando o que fazia de melhor e de pior em cada um. Com o tempo, foi ganhando confiança e experiência até conquistar uma vaga como analista de marketing no Grupo Boticário. Essa experiência foi fundamental antes de fundar a Conquer, que hoje impacta milhões de pessoas em educação. Cada experiência – inclusive as frustrações – serve como degrau para o próximo passo.

A transição para o mercado de trabalho pode parecer assustadora, mas encare-a como o que ela realmente é: uma oportunidade extraordinária de descobrir do que você é capaz. Cada entrevista que você faz, cada "não" que recebe, cada nova habilidade que desenvolve está moldando o profissional que você se tornará. Não compare seu primeiro capítulo com o meio da história de outra pessoa. Todos os grandes profissionais que você admira começaram exatamente onde você está agora: inseguros, inexperientes, mas dispostos a aprender, superar e vencer desafios!

A diferença entre quem desiste e quem constrói uma carreira sólida está na capacidade de transformar cada obstáculo em aprendizado e cada experiência em crescimento. Então, respire fundo, prepare-se bem e dê o primeiro passo. Seu futuro profissional está esperando por você. E ele será construído não pelo talento que você tem hoje, mas pela determinação com que você escolhe evoluir a cada dia.