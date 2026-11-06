Aftermarket automotivo: digitalizar um mercado leva tempo e exige uma confluência de fatores

O aftermarket automotivo independente brasileiro é um mercado de números superlativos. São mais de 100 mil oficinas mecânicas independentes, uma frota enorme e envelhecida, milhares de distribuidores, lojas e fabricantes, e uma cadeia que movimenta centenas de bilhões de reais entre peças e serviços.

É, também, um dos maiores mercados de reposição automotiva do mundo.

E, apesar de todo esse tamanho, ainda estamos longe de ter uma cadeia organizada digitalmente de ponta a ponta.

Essa contradição me intriga.

Quem olha de fora costuma enxergar uma enorme oportunidade para construir um marketplace de peças ou um marketplace de oficinas. Faz sentido. Há um mercado gigantesco, muita pulverização e uma quantidade enorme de transações acontecendo todos os dias.

Mas, depois de viver esse mercado diariamente, minha conclusão é outra: o desafio não está simplesmente em digitalizar a transação. Está em digitalizar as condições para que a transação aconteça bem.

E isso muda bastante a discussão.

Uma peça parece simples. Até você precisar dela.

Recentemente, eu mesmo precisei de uma peça com alguma urgência.

Comecei pelos catálogos. Encontrei algumas discrepâncias de informação. Cruzei referências, aplicações e códigos. Depois de algumas pesquisas online, cheguei a um “telepreço” com indicação de que havia uma possibilidade de estoque em determinado lugar.

Só então veio a próxima etapa: ligar, confirmar, descobrir se realmente havia a peça e, finalmente, ir até o balcão.

Não estou contando isso para dizer que o mercado não funciona. Ele funciona todos os dias.

O ponto é outro: ele funciona com uma quantidade enorme de esforço humano para compensar as fricções do sistema.

E essa é a realidade de milhares de oficinas independentes.

A indústria vem se profissionalizando. Os distribuidores também. Existem empresas extremamente competentes, profissionais muito bons e investimentos importantes em tecnologia, logística e dados.

Então por que isso ainda não está resolvido?

Se estamos a 50 pés do chão, deveria ser mais fácil aterrissar.

A resposta, para mim, está na complexidade do problema.

A peça nem sequer é a primeira dor da oficina

Existe uma tendência de quem olha o mercado de fora imaginar que o grande problema da oficina é comprar peça.

Não é.

Quando conversamos com quem está dentro da oficina, a compra de peças aparece, mas outras dores vêm antes ou juntamente com ela: mão de obra, formação técnica, acesso à informação, diagnóstico, relacionamento com o dono do carro, gestão de orçamento, produtividade, gestão do pátio, controle financeiro e previsibilidade.

Ou seja: antes de resolver a compra, existe uma quantidade enorme de problemas relacionados a como a oficina decide, executa e entrega um serviço.

É aqui que a discussão fica interessante.

Thales Teixeira, professor da Harvard Business School, no livro Unlocking the Customer Value Chain, trabalha o conceito de decoupling, ou desacoplamento da cadeia de valor do consumidor. A ideia central é olhar para a jornada do cliente e identificar onde existem atividades, fricções e etapas que podem ser separadas e resolvidas de uma maneira melhor.

Quando aplicamos essa lógica ao aftermarket, surgem dezenas de teses possíveis.

Como melhorar o diagnóstico?

Como reduzir o tempo para encontrar a informação correta?

Como melhorar a elaboração e a conversão de orçamentos?

Como aproximar oficina e dono do carro?

Como melhorar produtividade?

Como reduzir o tempo de carro parado?

Como conectar estoque, aplicação, preço, disponibilidade e logística?

Cada uma dessas perguntas pode gerar uma empresa.

Aqui estamos a 5 mil pés.

Quando subimos a 50 mil pés

O problema fica ainda mais interessante quando saímos da oficina e olhamos o mercado de cima.

O aftermarket independente brasileiro não foi organizado originalmente para funcionar como um sistema integrado de informação, serviços e transações.

A indústria produz.

O distribuidor distribui.

A loja vende.

A oficina compra e instala.

O consumidor procura alguém para resolver seu problema.

Cada elo tem sua lógica, seus sistemas, seus dados e seus incentivos.

Mas o consumidor não enxerga essa cadeia.

Ele simplesmente quer resolver o problema do carro.

Essa diferença é fundamental.

Quando olhamos para mercados que avançaram muito em digitalização, percebemos que a tecnologia normalmente não foi suficiente. Foi necessário reorganizar processos, criar confiança e, principalmente, reduzir o esforço do consumidor.

A China é um bom laboratório para isso.

Plataformas como Tmall e JD foram extremamente bem-sucedidas em digitalizar comércio e criar novas formas de acesso a produtos e serviços. A própria JD oferece hoje uma gama bastante ampla de serviços automotivos, incluindo manutenção, reparos, pneus e instalação.

Como o aftermarket automotivo tem a característica particular de que produto e serviço são inseparáveis em grande parte da jornada, não basta encontrar uma pastilha de freio.

É preciso saber se ela é a correta para aquele veículo, se está disponível, quem vai instalar e, depois, se o serviço foi bem executado.

É por isso que alguns dos casos mais interessantes da China e com mais sucesso não nasceram simplesmente como marketplaces.

A Tuhu, por exemplo, construiu uma operação integrada de plataforma digital, supply chain e rede física de serviços.

Esse ponto é importante: eles não digitalizaram apenas a descoberta. Digitalizaram parte das condições necessárias para entregar o serviço.

E isso é muito diferente de simplesmente colocar compradores e vendedores em uma tela.

Esse é o erro de quem chega de fora.

“Vou criar um marketplace de oficinas.”

Ou:

“Vou criar um marketplace de peças.”

São ideias intuitivas.

O problema é que marketplace resolve principalmente o encontro entre oferta e demanda.

No aftermarket, o desafio é anterior.

É preciso organizar os parâmetros do servir.

Qual peça?

Para qual carro?

Para qual versão?

Qual aplicação?

Qual prazo?

Qual oficina?

Qual preço?

Qual garantia?

Qual é o próximo passo?

Em outras palavras, o desafio não é apenas compilar o servir.

É tornar o servir confiável, previsível e repetível.

Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre digitalizar um mercado de produtos e digitalizar um mercado de serviços técnicos.

Deixo, para finalizar o artigo, cinco grandes aprendizados sobre digitalizar um setor complexo que pude observar depois de anos vivendo esse mercado.

1. Mirar o próximo passo, não o passo final

Um dos erros mais comuns em transformação digital é querer desenhar desde o início a solução definitiva.

No aftermarket, isso pode ser fatal.

O mercado é grande, pulverizado e heterogêneo demais para ser organizado de uma vez.

É preciso encontrar o próximo passo que gere valor real.

Digitalização é mais uma sequência de pequenas reduções de fricção do que uma grande transformação de uma vez.

O próximo passo precisa ser grande o suficiente para gerar valor e pequeno o suficiente para ser executável.

2. Mapear o consumidor, não a cadeia

Outro erro é começar olhando para a estrutura da indústria.

“Quem fabrica?”

“Quem distribui?”

“Quem vende?”

“Quem instala?”

Isso é importante para entender o mercado, mas não necessariamente para encontrar a oportunidade.

A pergunta deveria começar pelo consumidor.

Onde ele toma sua decisão e onde? A jornada quebra?

É aí que mora a oportunidade.

A cadeia é uma consequência da jornada do consumidor e não o contrário

3. Olhar todos os elos e suas maturidades

Não existe uma única digitalização de um mercado complexo e grande. Existe uma digitalização diferente para cada elo.

Uma indústria pode estar pronta para uma integração de dados enquanto uma oficina ainda precisa resolver o básico de gestão.

Um distribuidor pode ter excelente tecnologia de estoque, mas pouca integração com o balcão.

Oportunidade existe justamente nos espaços entre essas maturidades.

Por isso, é preciso olhar para toda a cadeia sem pressupor que todos estão no mesmo estágio.

A transformação acontece na conexão entre maturidades diferentes.

4. Saber que o e cossistema vem depois, com switching costs reduzidos

A palavra ecossistema virou quase obrigatória nas apresentações corporativas. Mas ecossistema não é ponto de partida. É consequência.

Antes de conectar indústria, distribuição, oficina e consumidor, é preciso resolver uma dor específica de forma muito boa.

E, principalmente, reduzir o custo de troca.

Se para entrar em uma nova plataforma o usuário precisa mudar todo seu processo, cadastrar tudo novamente, treinar equipe, abandonar ferramentas que já usa e assumir um risco operacional grande, a adoção será lenta.

Quanto menor o switching cost, maior a possibilidade de construir uma camada sobre o que já existe.

Não precisamos necessariamente substituir toda a cadeia. Precisamos conectá-la melhor.

5. Ver o trabalho como de vários, não de um

Talvez esse seja o aprendizado mais importante. A digitalização do aftermarket não será feita por uma única empresa. A complexidade é grande demais.

Precisamos de indústria, distribuidores, varejo, oficinas, empresas de tecnologia, plataformas de informação, logística, meios de pagamento e, principalmente, profissionais que entendam profundamente o setor.

Cada um tem uma parte do problema. E existe uma oportunidade enorme em fazer essas partes conversarem. É um trabalho de vários.

A pista está justamente na complexidade

Depois de tantos anos acompanhando o aftermarket, cada vez menos acredito que a grande oportunidade esteja em simplesmente criar “a Amazon das autopeças” ou “o iFood das oficinas”.

A oportunidade é mais interessante do que isso.

Ela está em organizar uma indústria que já movimenta bilhões, mas ainda depende de muita interação manual, conhecimento disperso, informação fragmentada e relações construídas localmente.

Isso leva tempo.

Nota: este artigo olha principalmente para o mercado, o consumidor e a cadeia. A discussão sobre o que acontece dentro das empresas, e como construir organizações capazes de operar essa transformação, fica para um próximo artigo.