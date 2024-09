Cuidado com as armadilhas dos “superlíderes”

Quando o assunto é liderança, encontramos muitos especialistas falando sobre o tema. A questão é: como diferenciar uma boa estratégia de um método vazio e ineficaz?

Primeiramente, precisamos nos questionar que tipo de líder queremos ser. Em um mundo fluido e fugaz, alimentado por excesso de conteúdo e dicas de sucesso, é fácil perder o foco e se sentir demasiadamente cansado e confuso no processo de se tornar um (bom) líder.

Autenticidade é a chave para se construir uma base sólida para liderar. Ser autêntico diminui consideravelmente suas chances de se perder durante o processo ou imitar outros líderes com vieses ou valores diferentes dos seus.

A partir do momento em que se entende quem você é e qual o estilo de liderança que pretende seguir, automaticamente seus colaboradores sentirão empatia e coerência em suas atitudes e estarão mais propensos a confiar suas carreiras e decisões aliadas aos seus projetos e metas.

De acordo com um estudo da consultoria Gartner, 30% dos pedidos de demissão são causados por problemas relacionados ao chefe, sendo uma das causas mais comuns o desalinhamento de valores com o seu líder direto. Portanto, mais uma vez, ser autêntico poupará seu tempo em construir uma equipe entrosada e de alta performance.

A liderança efetiva não se constrói rapidamente e está pautada em pilares sólidos como confiança, credibilidade e admiração. Infelizmente, todas essas virtudes podem ser facilmente desacreditadas com uma condução equivocada de seu time ou empresa. Portanto, fuja de fórmulas mágicas de sucesso que o transformam em “superlíderes”. O verdadeiro gestor de pessoas conquista resultados constantes e progressivos ao longo de anos de carreira.

Carreiras de sucesso e meteóricas existem, mas dificilmente você verá lideranças meteóricas se manterem no topo por um longo período sem uma base sólida de construção e resultados perenes. É preciso paciência para conquistar respeito e admiração e, muitas vezes, este caminho lhe obriga a dizer não para métodos que prometem resultados acima da média.

Reforça-se o fato de que, hoje, sabemos que a liderança pode, sim, ser treinada e que está ao alcance de todos que almejam ao menos buscá-la, independentemente de sua personalidade - seja de introversão ou extroversão - e características profissionais, como ser mais generalista ou especialista, por exemplo.

A liderança por resultado ou puramente motivacional pode lhe cobrar tais características específicas por um curto período de tempo e serem saudáveis para atingimento de objetivos, mas, se a sua busca é por crescimento e legado, todo o seu movimento precisa estar pautado em ações coerentes e ajustadas com valores pessoais fundamentais.

Soma-se o fato de que liderar, hoje, requer habilidades digitais e motivacionais a distância. Inúmeros líderes fazem a gestão de sua equipe de forma 100% remota, o que requer, além de todos os pontos explicitados anteriormente, uma percepção e clareza em sua comunicação oral e escrita acima da média.

Dá-se o nome a isso de empatia digital, que significa a capacidade do líder estar presente e conectado ao seu time ou empresa mesmo que de forma remota e conseguir manter a excelência em pontos fundamentais de uma gestão eficiente, pautada em tomadas de decisões assertivas e rápidas, com capacidade de adaptação e mudança de direção, se assim for necessária.

A impressão é de que os métodos de “superlideranças” ignoram esses fatores e miram unicamente no resultado final. Assim como o método, visam uma meta de curto prazo. Um atingimento único. Não se preocupam com a fundação da casa, desde que essa seja a mais bonita da rua. Esse talvez seja um reflexo de como conduzimos as nossas relações sociais e profissionais atualmente.

No entanto, estou aqui para lhe dizer que, se você está comprometido com a missão de uma liderança que deixe um legado para sua empresa e que transforme a vida de pessoas, o maior beneficiário sempre será você. Liderar e transformar é o propósito de qualquer profissional que possua autoconhecimento e vontade de atingir resultados excepcionais.

Caminhe com seus próprios passos e tenha a humildade de encontrar e pedir ajuda a mentores no meio do caminho. Usufrua, sim, da era digital em que você vive e busque conteúdos variados de referências profissionais, mas tenha em mente que é preciso buscar o conhecimento quando estiver conectado consigo mesmo. O desalinhamento, a falta de conexão aos propósitos que o definem, sejam eles pessoais ou profissionais, podem torná-lo uma presa fácil para as promessas de sucesso.

Paciência é uma virtude. E paciência, alinhada com intencionalidade, lhe permite ser um líder difícil de ser combatido ou desacreditado. Lembremos, sempre, que liderar não é tão difícil como contam, mas também não é tão fácil como parece.