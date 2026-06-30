Essa é uma das frases mais importantes do Zem: “Amor com amor se paga”.Uma das que mais usamos e repetimos com clientes, parceiros, acionistas e com o time.

Quando a BIOTROP começou, abrir uma porta era difícil. Convencer um cliente a trabalhar com a gente também. Éramos novos, desconhecidos, ainda provando o que éramos capazes. E nesse momento, houve pessoas que acreditaram. Que abriram a porta. Que deram a mão. Que permitiram que a gente começasse.

Essas pessoas nunca serão esquecidas.

Amor com amor se paga não é um slogan. É um compromisso. É o reconhecimento de que toda relação começa com um ato de confiança, e que esse ato merece ser retribuído, cultivado, honrado. Quem nos deu a mão no início merece que a gente reinvista nessa relação, que a faça crescer. Que demonstre com ações, não apenas com palavras, que a confiança depositada foi bem colocada.

Esse princípio funciona em todas as direções: com clientes que apostaram em nós antes de sermos grandes; com profissionais que escolheram construir conosco quando poderiam ter ido para empresas maiores; e com investidores que acreditaram na visão antes de ela se tornar realidade.

Relações duradouras não se constroem apenas com resultado. Constroem-se com reciprocidade, com presença, com a consciência de que o outro importa - e que o sucesso compartilhado é mais sólido do que o sucesso individual.

Amor com amor se paga. Sempre foi assim. Sempre será.

Este texto integra uma série de colunas inspiradas nas parábolas de Antonio Carlos Zem — lições de liderança e gestão que aprendi caminhando ao lado dele na construção da BIOTROP.