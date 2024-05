Não é o MXRF11: Veja outro fundo imobiliário capaz de pagar IPCA+7,7%

O MXRF11, FII “queridinho” do mercado, contando com 1.092.201 cotistas, está em vias de aprovar sua 10ª emissão de cotas.

O anúncio foi feito no dia 20 de maio, e a pretensão do FII é captar R$ 800 milhões, mas o valor pode chegar até R$ 1 bilhão se houver demanda.

O número e o preço das cotas só serão definidos após a votação, que é virtual e está aberta até o dia 4 de junho.

É hora de investir no MXRF11?

Um dos motivos que explica a popularidade do Maxi Renda – que atualmente conta com mais de 1 milhão de cotistas – é o preço das cotas, que costumam ser negociadas por volta dos R$ 10.

Agora, com a nova emissão de cotas, muita gente está se perguntando se vale a pena investir no MXRF11 para aproveitar os dividendos recorrentes, característicos desta categoria de ativo.

Mas tem um "porém" nessa história: os dividendos do MXRF11 vêm diminuindo nos últimos meses.

O FII mais popular do mercado pagou R$ 0,12 por cota entre abril e julho de 2023. Nos meses seguintes do ano, o pagamento foi de R$ 0,11 por cota. Já neste ano, os 4 pagamentos realizados até o momento foram de apenas R$ 0,10 por cota.

Considerando o IPCA do período, a perda é de quase 20%.

Segundo Caio Araujo, analista de fundos imobiliários da Empiricus Research, a oscilação se deve em parte à queda nos índices IPCA e CDI no período.

“O portfólio do fundo tem uma grande parcela de CRIs, indexados a IPCA e CDI. Com a queda destes índices ao longo dos últimos meses, é normal que tenhamos um recuo de resultados. Isso não é exclusividade do MXRF11 no período”, afirma o analista.

Além disso, o valor de mercado atual do fundo é de R$ 3,45 bilhões, segundo dados do Status Invest. Esse valor está acima do valor patrimonial do fundo, que é de R$ 3,258 bilhões, ou R$ 9,74 por cota.

Isso significa que, atualmente, os investidores estão pagando um prêmio de 6% sobre o valor patrimonial ao comprar cotas do MXRF11 – ou seja, até o momento, as cotas do fundo estão caras.

Agora, com a possível emissão de novas cotas, será que a história pode mudar para o Maxi Renda?

Caio Araujo explica que é cedo para saber, já que a oferta de cotas ainda não foi aprovada.

“Como se trata de apenas uma AGE para emissão do fundo, não temos dados sobre pipeline, estudo de viabilidade e condições da oferta. Isso só seria divulgado em prospecto. Mas o fundo não está entre as recomendações da Empiricus atualmente”, diz o analista.

Ou seja, até o momento o Maxi Renda não faz parte das recomendações da Empiricus Research. Pelo menos por enquanto, o analista acredita que existem opções melhores no mercado de FIIs.

