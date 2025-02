Goldman Sachs eleva Blau para 'compra' e ações sobem 8%

Fruto da onda de aberturas de capital de 2021, a Blau Farmacêutica (BLAU3) está voltando a entrar no radar de mais investidores. Em relatório divulgado nesta terça-feira, 25, o Goldman Sachs elevou a classificação da companhia para "compra", destacando que esse é um bom momento de entrada no papel, que está negociando a um preço atraente.

Às 13h30, as ações da farmacêutica subiam mais de 8%.

Essa foi a primeira vez que o banco mudou a classificação da companhia neste ano. Em dezembro, a instituição já havia elevado a recomendação de venda para "neutro". Com a mudança, o Goldman escolheu o papel como top pick, embora reconheça que a baixa liquidez do papel pode continuar afastando investidores.

Os motivos para o otimismo com a Blau

Com a nova recomendação, o banco apresentou cinco principais razões para o otimismo com a farmacêutica, incluindo a recuperação do mercado farmacêutico não varejista e a integração bem-sucedida da Bergamo, adquirida pela Blau em 2023.

Para o Goldman, a fraqueza do mercado farmacêutico parece ter ficado para trás. Sobretudo pela normalização do IPM-H (Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais). Para os analistas da instituição, 0 impulso da receita deve persistir em 2025 devido a preços fortes, atenuando possíveis ventos contrários do câmbio.

Durante o Investor Day, a Blau divulgou dados que mostravam que o mercado farmacêutico não varejista crescendo 15% nos primeiros nove meses de 2024 em relação ao ano anterior. Apoiada na tendência, a expectativa é que o crescimento da receita no quarto trimestre de 2024 permaneça em níveis saudáveis, 20% superior em relação ao ano anterior.

O índice de preços hospitalares da Bionexo também indica sinais de estabilização de preços. "Embora esperemos uma leve desaceleração do crescimento orgânico em 2025, parece que o momento mais desafiador da receita ficou para trás, e as taxas compostas de crescimento em dois anos permanecem atraentes", afirmam.

Outro ponto citado é a integração de Bergamo, que está acelerando mais rápido que o esperado e levando a uma projeção otimista para as margens em 2025. Analistas citam que a Blau está agilizando a produção de medicamentos oncológicos liofilizados na planta da Bergamo, que estava operando com capacidade ociosa acima do normal, o que deve impulsionar uma alavancagem operacional mais forte com a diluição dos custos fixos.

As tendências de fluxo de caixa operacional também parecem saudáveis, o que acomoda a expansão da fábrica de produção, a P1000. O banco também considera o preço atrativo da ação, que caiu bem em relação às máximas. No fim, analistas consideram uma proposta atrativa de risco em relação ao retorno para a ação.

Fora isso, existem oportunidades que não foram consideradas no preço negociado pelo mercado, como os lançamentos de produtos de anticorpos monoclonais biossimilares da farmacêutica.