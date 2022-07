Os dez fundos imobiliários que tiveram maior rentabilidade em junho

Os fundos de investimento imobiliários (FIIs) apresentaram um retorno positivo no mês de junho. Segundo levantamento da Smartbrain, plataforma consolidadora de investimentos, dos 199 fundos imobiliários negociados na B3, 38,19% encerraram o mês no azul.

Entre os fundos com maior rentabilidade no mês estão o Hotel Maxinvest (HTMX11), que teve valorização de 11,06%; a RB Capital Office Income (RBCO11), com valorização de 7,71%; e, na terceira posição, o Suno Fundo de Fundos (SNFF11), com alta de 7,18% no período.

O fundo Hotel Maxinvest investe no segmento de hotelaria, enquanto o RB Capital Office Income investe em escritórios, lajes e prédios corporativos. Já a Suno Fundo de Fundos aplica em cotas de outros fundos de investimento imobiliários.

O levantamento considera as variações das cotas e os dividendos, que são os aluguéis. São incluídos no ranking apenas fundos com pelo menos 30 negócios no mês e que existem há mais de três meses.

Desempenho em 2022

No acumulado do ano, do total de 198, 93 FIIs tiveram desempenho positivo. Os destaques foram: Energy Resort (EGYR11), com rentabilidade de 24,65%; o The One (ONEF11), que apresentou rentabilidade de 23,00%, e o JPP Allocation Mogno (JPPA11), que registrou rentabilidade de 18,34% no período.

Retorno na pandemia

Na pandemia, de março de 2020 a junho de 2022, 44 fundos imobiliários, ou aproximadamente 38% do total negociado, apresentaram desempenho positivo.

Os três fundos no topo do ranking são: CSHG Prime Offices (HGPO11), com rentabilidade de 39,22%; Europar (EURO11), fundo que teve rentabilidade de 38,03%; e o Hectare CE FII (HCTR11), que apresentou uma valorização de 37,70%.

