Dividendos estão em ‘promoção’ na Bolsa, diz analista; veja 5 recomendações

Julho pode até ter começado promissor para a Bolsa de Valores brasileira, mas o ano de 2024 tem sido de notícias predominantemente negativas para o Ibovespa.

No âmbito local, as preocupações fiscais têm afetado a curva de juros e atrapalhado a performance dos ativos de risco brasileiros. No ambiente externo, o adiamento da queda dos juros nos Estados Unidos também contribuiu para o primeiro semestre ruim para o Ibovespa, que caiu -7,6% no período.

No entanto, o analista Ruy Hungria, da Empiricus, destacou algumas ações que dão um “conforto extra” aos investidores, pois geram retornos independente da variação no preço das ações: as pagadoras de dividendos.

“No fim do dia, o investidor de dividendos está recebendo um fluxo trimestral ou semestral, independente dessa variação. Não é porque a ação vai subir mais que ela vai pagar mais dividendos. As ações de dividendos acabam sendo um porto seguro dentro da renda variável”.

Por que o cenário é ideal para comprar boas pagadoras de dividendos?

Isso porque o pagamento de dividendos está muito mais relacionado aos resultados operacionais das companhias do que com os altos e baixos da bolsa ou da economia como um todo.

Com parte das empresas apresentando lucros crescentes – depois de um longo período de alta da Selic –, a tendência é que os dividendos pagos aos acionistas também cresçam.

“Se você tem crescimento de dividendos de um lado e queda das ações por conta do fluxo de notícias negativas do outro, significa dividend yields melhores. Você está pagando mais barato por um dividendo que está igual ou aumentando”.

Portanto, o momento possibilita comprar boas ações pagadoras de dividendos a preços atrativos. Isso permite que o investidor ganhe com os proventos e, ao mesmo tempo, surfe a “volta” do Ibovespa.

“O que não dá é para ficar fora, porque as coisas podem melhorar muito rápido. De uma hora para outra podem ter dados de inflação e trabalho nos EUA que corroborem o corte na taxa de juros e um mínimo ajuste fiscal no Brasil e a bolsa subir 15% em questão de semanas”, recomenda o analista.

É claro que comprar qualquer empresa que paga dividendos não é a solução. É importante investir em empresas de qualidade, que apresentam fundamentos sólidos e motivos concretos para se valorizar com a retomada do bom humor.

São ações de empresas com balanços sólidos, geradoras de caixa e que estão baratas na Bolsa de Valores.

Vale destacar que o analista é responsável, junto ao co-fundador da Empiricus, Rodolfo Amstalden, pela carteira de dividendos da casa, que já rendeu quase 160% do Ibovespa desde a criação, em 2014.

As cinco ações escolhidas a dedo pelo analista unem o melhor dos dois mundos:



Dividendos atrativos; e

Alto potencial de valorização .

Para se ter ideia, uma das ações recomendadas subiu 10% apenas nos dois primeiros pregões de julho – e segundo Hungria, tem espaço para muito mais.”À medida que o mercado oferece oportunidades, aproveitamos”.

