Copom baixa juros, mas títulos premium garantem rendimento de até 2% ao mês

Você deve ter ouvido essa narrativa: com a iminente queda da taxa Selic, o fim dos títulos de renda fixa com retornos gordos estava prestes a chegar.

Bem, mas então como é possível que, após o início do corte de juros – e expectativa de queda constante para os próximos meses –, existam títulos pagando rendimentos como:

IPCA + 10% isento de Imposto de Renda;

isento de Imposto de Renda; CDI + 4¨% ; ou

; ou 2% ao mês?

Sim, enquanto a manada diz para você abandonar seus títulos pré ou pós-fixados e “pesar a mão” apenas em ativos de risco, a elite do país está se posicionando de maneira bem distinta:

Bem, mas como isso é possível? E como encontrar esses títulos premium que são capazes de pagar retornos exorbitantes mesmo com a queda da taxa Selic?

CONHEÇA OS TÍTULOS PREMIUM DE RENDA FIXA

Por que seguir posicionado na renda fixa?

Uma coisa é inegável: a redução da taxa básica de juros, baliza de todo o sistema de crédito do país, tende a diminuir o retorno de títulos de renda fixa, como CDBs, Letras de Crédito (LCI/LCA) e até mesmo do Tesouro Direto.

Por conta disso, é praticamente impossível encontrar, como foi praxe no ano passado, prefixados que pagam 16% ao ano com a garantia do FGC…

Além disso, ativos de risco tendem a subir quando o retorno da renda fixa diminui; afinal, eles são precificados com base nela e em seu custo de oportunidade.

Ainda assim, é extremamente simplista decretar a “morte” da renda fixa. Isso porque existem ao menos 5 fatores que mostram a importância dessa categoria mesmo em períodos de queda de juros:

Dá pra ganhar muito dinheiro com a chamada marcação a mercado, que turbina o retorno dos títulos que você já tem na carteira quando os juros caem; A redução das perspectivas de inflação turbinam o retorno real dos títulos indexados ao IPCA (veja como acessar um IPCA +9,92% aqui); Nenhum analista sério, mesmo em um momento favorável para a renda variável, vai recomendar que você desfaça sua posição total em renda fixa, mas sim que faça, no máximo, um ajuste; Estamos no Brasil, onde ter previsibilidade na carteira é fundamental; Existe uma categoria de títulos que, além de todas as vantagens acima, é praticamente “imune” à queda da taxa Selic.

E é sobre esta última categoria que vamos falar agora…

CONHEÇA A RENDA FIXA QUASE “IMUNE” À QUEDA DA SELIC

‘Imunidade’ à queda da Selic + alta rentabilidade

A categoria da qual falamos é a que tem possibilitado retornos de IPCA +9,92% ao ano e até mesmo 2% ao mês. Confira abaixo um “print” de uma seleção recente:

Bem, você deve estar se perguntando o que essa modalidade da renda fixa tem de tão especial para pagar retornos tão altos mesmo em um momento de queda da Selic.

Seria imprudente dizer que ela não sofre interferência da política monetária, pois sofre. Mas seus retornos são tão altos se comparados com CDBs, Letras de Crédito e Tesouro Direto que ela segue vantajosa mesmo com o ciclo de queda dos juros.

E ainda existe um bônus: boa parte dos títulos dessa modalidade são totalmente isentos de Imposto de Renda para a pessoa física.

QUERO CONHECER OS TÍTULOS

Títulos premium para investidores comuns

Apesar de todas as vantagens, o acesso a esses títulos premium infelizmente ainda está restrito a milionários em nosso país.

E isso acontece por conta de dois motivos:

Os bancos não disponibilizam esses títulos a seus clientes comuns; O investidor pessoa física não sabe como acessar ou não compreende o funcionamento desses produtos.

Diante desse desperdício de potencial, a Empiricus Investimentos decidiu tomar uma atitude. Além de liberar o acesso a esses títulos premium por meio de sua plataforma gratuita, a corretora está indicando, de acordo com a análise dos especialistas da casa, os melhores títulos para você investir no momento.

Essas indicações são atualizadas mensalmente e, por meio delas, além de saber quais são os melhores títulos de renda fixa para sua carteira, você saberá como acessá-los e quais as regras de rentabilidade e os riscos envolvidos.

Para saber como acessar esse material em primeira mão e de forma gratuita, basta clicar no link abaixo:

QUERO SABER COMO INVESTIR NA RENDA FIXA PREMIUM