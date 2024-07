Dividendos de R$ 1,60 por ação são só o começo para esta companhia, dizem analistas

No início de julho, a incorporadora Direcional (DIRR3) anunciou dividendos no montante total de R$ 277 milhões, o que equivale a R$ 1,60 por ação.

A ação passou a negociar ex-direitos no dia 4 deste mês. Portanto, não dá para comprar as ações agora pensando em aproveitar o dividendo robusto.

No entanto, isso é o de menos: segundo o co-fundador da Empiricus Research, Rodolfo Amstalden, este é só o começo de uma trajetória crescente de proventos da empresa para os acionistas.

O valor anunciado é, de longe, o maior para os últimos anos – a companhia distribuiu R$ 0,47 referentes ao exercício de 2023 e outros R$ 1,17 em 2022.

“Esse aumento é fruto da melhoria operacional e do ótimo momento para o segmento de construção de baixa renda, que tem sido ajudado pelo aumento dos subsídios e é pouco afetado pela alta da Selic, que acaba atrapalhando bem mais as empresas que atuam em nichos de renda medianos”, avalia Amstalden.

O subsídio citado pelo analista é, principalmente, relacionado ao programa Minha Casa, Minha Vida, no qual a companhia atua por mais de 12 anos.

Não por acaso, a ação foi incluída na carteira de “bezerras” da série Vacas Leiteiras, da Empiricus Research. “Os yields devem continuar crescendo nos próximos anos”.

As “bezerras” são ações com potencial de se tornarem as melhores pagadoras de dividendos da bolsa de valores, chamadas pelos analistas de “vacas leiteiras”.

Portanto, por mais que a Direcional prometa ser uma das melhores ações para buscar dividendos na B3, ela ainda não destravou todo o seu potencial e é uma recomendação pensando a longo prazo.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.