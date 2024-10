Como acompanhar seus investimentos no exterior?

Investir no exterior é uma estratégia cada vez mais adotada por brasileiros que buscam diversificar suas carteiras e proteger seu patrimônio contra as oscilações do mercado local. No entanto, para garantir a eficácia dessa estratégia, é crucial acompanhar seus investimentos com regularidade.

Paula Zogbi, especialista da fintech Nomad, destaca que esse acompanhamento deve ser periódico e cuidadoso, evitando que o investidor altere suas posições com frequência ou crie ansiedade com as variações dos ativos.

Por que é importante acompanhar seus investimentos?

Zogbi explica que "o principal motivo para manter um acompanhamento recorrente dos investimentos é garantir que a carteira se mantenha balanceada". Isso significa que, mesmo com a valorização de alguns ativos, o investidor deve estar atento para manter a diversificação alinhada ao seu perfil de risco.

Por exemplo, se as ações de uma carteira se valorizam significativamente, pode ser necessário rebalancear a parte conservadora, como investimentos em renda fixa, para evitar que uma alta volatilidade futura prejudique os retornos.

"A diversificação de acordo com o perfil só é eficiente se houver diligência sobre o percentual alocado em cada classe e tipo de investimento", afirma Zogbi.

Acompanhar a evolução das classes de ativos é essencial para assegurar que o portfólio continue adequado aos seus objetivos e tolerância ao risco.

Como acompanhar investimentos no exterior?

No caso de investimentos no exterior, o acompanhamento também é importante, agregando fatores como as flutuações cambiais e diversidade de mercados. Corretoras internacionais, como a Nomad, facilitam esse processo, oferecendo uma série de ferramentas e informações necessárias para monitorar os ativos.

"Pela Nomad, é possível observar as variações, pagamentos de proventos, preço do ativo e outras informações úteis", explica Zogbi. Isso permite ao investidor uma visão clara do desempenho de seus ativos internacionais, além de ajudar na tomada de decisões informadas, como o momento de realizar um rebalanceamento ou até encerrar uma posição.

Para quem prefere uma visão global da carteira, Zogbi sugere o uso de planilhas financeiras que integrem tanto os investimentos no exterior quanto a carteira local. "Isso ajuda a acompanhar o portfólio como um todo, facilitando a gestão do patrimônio e evitando que o investidor foque apenas em um mercado ou classe de ativos", ressalta.

Acompanhamento sem ansiedade

É fundamental lembrar que acompanhar os investimentos não significa agir impulsivamente diante de cada oscilação do mercado. O segredo está em "manter a calma e observar com atenção, sem se deixar influenciar por flutuações de curto prazo", diz Zogbi.

O objetivo é assegurar que o portfólio esteja alinhado às suas metas de longo prazo, e não reagir a cada alta ou baixa momentânea dos mercados internacionais.

Acompanhar os investimentos no exterior envolve tanto uma análise regular do desempenho de cada ativo quanto uma visão ampla e integrada da carteira, sem perder de vista os objetivos financeiros traçados inicialmente.

Esteja atento às metas de longo prazo e evite decisões baseadas em variações momentâneas do mercado.