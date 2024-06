Celesc (CLSC3, CLSC4), Blau Farmacêutica (BLAU3) e mais divulgam JCP; ainda dá para investir

Nesta semana, diversas empresas anunciaram o pagamento de Juros sobre capital próprio (JCP). Confira abaixo as principais empresas que distribuirão proventos entre os dias 24 e 28 de junho de 2024.

Pagamento de JCP

Celesc (CLSC3, CLSC4)

Cotação atual: R$ 68,79

R$ 68,79 DY atual: 7,77%

7,77% Formato: JCP

JCP Valor por ação ON: R$ 1,03

R$ 1,03 Valor por ação PN: R$ 1,139

R$ 1,139 Data de corte: 26/06/2024

26/06/2024 Data do pagamento: A definir - 2 parcelas até 30/12/2025

A Celesc anunciou o pagamento de JCP (Juros sobre Capital Próprio) no valor de R$ 1,03 por ação ordinária e R$ 1,139 por ação preferencial. Os investidores devem deter as ações até 26 de junho de 2024 para serem elegíveis ao recebimento. O pagamento será efetuado em duas parcelas até o dia 30 de dezembro de 2025.

Blau Farmacêutica (BLAU3)

Cotação atual: R$ 9,82

R$ 9,82 DY atual: 3,20%

3,20% Formato: JCP

JCP Valor por ação: R$ 0,14

R$ 0,14 Data de corte: 26/06/2024

26/06/2024 Data do pagamento: 10/07/2024

A Blau Farmacêutica pagará JCP no valor de R$ 0,14 por ação. Os acionistas que possuírem ações até 26 de junho de 2024 receberão o pagamento no dia 10 de julho de 2024.

Banestes (BEES3, BEES4)

Cotação atual: R$ 8,81

R$ 8,81 DY atual: 5,52%

5,52% Formato: JCP

JCP Valor por ação: R$ 0,07

R$ 0,07 Data de corte: 27/06/2024

27/06/2024 Data do pagamento: 22/07/2024

O Banestes anunciou o pagamento de JCP no valor de R$ 0,07 por ação. Para serem elegíveis, os investidores devem deter as ações até 27 de junho de 2024, e o pagamento será realizado no dia 22 de julho de 2024.

Neoenergia (NEOE3)

Cotação atual: R$ 18,41

R$ 18,41 DY atual: 4,11%

4,11% Formato: JCP

JCP Valor por ação: R$ 0,164

R$ 0,164 Data de corte: 01/07/2024

01/07/2024 Data do pagamento: A definir - Dez/2024

A Neoenergia realizará o pagamento de JCP no valor de R$ 0,164 por ação. Os investidores devem deter as ações até 1º de julho de 2024, e o pagamento está previsto para dezembro de 2024.

Banco ABC Brasil (ABCB4)

Cotação atual: R$ 21,62

R$ 21,62 DY atual: 6,12%

6,12% Formato: JCP

JCP Valor por ação: R$ 0,785

R$ 0,785 Data de corte: 28/06/2024

28/06/2024 Data do pagamento: 12/07/2024

O Banco ABC Brasil pagará JCP no valor de R$ 0,785 por ação. Os acionistas que possuírem ações até 28 de junho de 2024 receberão o pagamento no dia 12 de julho de 2024.

Calendário de pagamentos

Ticker Empresa Tipo de Provento Data Com Valor Data de Pagamento CLSC3 Celesc JCP 26/06/2024 R$ 1,03 Até 30/12/2025 (2 parcelas) CLSC4 Celesc JCP 26/06/2024 R$ 1,139 Até 30/12/2025 (2 parcelas) BLAU3 Blau Farmacêutica JCP 26/06/2024 R$ 0,14 10/07/2024 BEES3 Banestes JCP 27/06/2024 R$ 0,07 22/07/2024 BEES4 Banestes JCP 27/06/2024 R$ 0,07 22/07/2024 NEOE3 Neoenergia JCP 01/07/2024 R$ 0,164 Dez/2024 ABCB4 Banco ABC Brasil JCP 28/06/2024 R$ 0,785 12/07/2024

Investir em ações que pagam dividendos é uma estratégia eficaz para obter renda passiva. As empresas listadas acima estão programadas para distribuir proventos esta semana, oferecendo aos investidores a oportunidade de participar do crescimento e sucesso dessas corporações.

Para mais detalhes sobre os proventos e outras oportunidades de investimento, continue acompanhando nossas atualizações.