Bons ventos: small caps em 2024 é grande aposta de oportunidades; veja em quais ações investir

Ventos favoráveis, previstos para impulsionar a bolsa brasileira em 2024, também devem dar fôlego aos ativos de menor capitalização. Afinal, se de um lado o Ibovespa acumula alta de mais de 23% ao longo deste ano, o índice Small Caps teve valorização de 20% — saindo dos 1.939 pontos em janeiro e chegando aos 2.335 pontos no fechamento da última quinta-feira, 22 —, e com espaço para crescer mais nos próximos meses.

De acordo com especialistas ouvidos pela EXAME Invest, o inverno que “congelou” a liquidez das ações de menor capitalização parece estar chegando ao fim, diante do cenário interno e externo favorável ao investimento em ativos de risco. Werner Roger, sócio e diretor de investimentos da Trígono, explica que essa soma de fatores serão ventos favoráveis para o índice small caps para 2024. Segundo ele, o cenário de queda de juros, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, alimenta o apetite ao risco e os mercados emergentes são as principais opções, sobretudo pelos estrangeiros.

“O investidor vai buscar oportunidades onde ele pode crescer mais. E quanto menor for a taxa de juro, mais o valuation das empresas, que é o valor presente do fluxo de caixa futuro, tende a aumentar”, diz. O gestor pontua ainda que o equity risk premium, isto é, o retorno esperado para o investimento, para esse tipo de ações fica mais atrativo diante desse cenário. “E essas empresas são as que mais crescem no longo prazo, especialmente em movimentos de quedas de juro e crescimento de PIB. Por isso há um apetite por small caps, que ainda não aconteceu de fato.”

Vale pontuar que o Banco Central, por meio do Boletim Focus, tem trabalhado com uma projeção do produto interno bruto (PIB) brasileiro de 1,51% para 2024. O indicador parece tímido, frente à projeção de crescimento de 2,97% para este ano. “Está um pouco descolada a expectativa estrangeira e local com o Brasil. Os investidores daqui estão mais preocupados com a questão fiscal, mas os externos estão mais otimistas”, diz.

O que pode atrapalhar as ações small caps?

Na mesma linha de raciocínio que o diretor de investimentos da Trígono adiantou, Renato Nobile, analista e gestor da Buena Vista Capital, explica que as incertezas fiscais no Brasil são fatores que podem fazer o investidor brasileiro colocar o pé no freio ao pensar em investimentos nas small caps em 2024.

“As small caps têm mais dificuldade de encontrar crédito atrativo e barato, quando comparado com as large caps [companhias de maior capitalização]. Esse problema de crédito deve ter uma normalização com a queda dos juros, mas o fiscal é algo que requer maior atenção”, diz. Ainda assim, o especialista pontua que o governo federal tem trabalhado em alternativas para fechar as contas no azul em 2024. “O único problema é que [o governo] tem pensado mais na arrecadação do que no ajuste de contas.”

Indo além das nossas fronteiras, Luis Novaes, analista da Terra Investimentos, alerta que embora o fiscal no Brasil de fato seja um risco, o que mais pode pesar para a pujança das empresas de baixa capitalização é o cenário externo — e, mais especificamente, se os juros nos EUA não caírem. “O retorno do pessimismo no cenário externo tem um potencial destrutivo maior, até mesmo para os ativos locais, considerando o desempenho recente apoiado principalmente no capital estrangeiro”, diz.

As melhores small caps para 2024

Mas além das perspectivas para o índice, os especialistas ouvidos pela EXAME Invest ainda detalham quais serão as apostas de oportunidades de small caps para 2024. Sem entrar em detalhes de quais papéis investir, Roger, da Trígono, aponta entre os setores a considerar: indústria automotiva pesada, agronegócio e commodities eletrointensivas.

No caso da indústria, ele explica que o setor tem bastante exposição ao exterior, cujas vendas de veículos como caminhões e tratores cresceram ao longo do ano. Já o agronegócio, apesar das projeções de queda na safra em 2024, as apostas do gestor são sobre as empresas de silos e armazenagem, bem como em outros insumos como açúcar e etanol. Por fim, Roger indica as eletrointensivas, visto que geram energia limpa, renovável e barata.

Outros especialistas ouvidos pela EXAME apontaram ações small caps com oportunidades para 2024. Confira na tabela abaixo:

