Melhor que CXSE3 e BBSE3? Veja outra seguradora recomendada para dividendos

BB Seguridade (BBSE3) e Caixa Seguridade (CXSE3) são, respectivamente, as duas maiores seguradoras listadas na bolsa de valores brasileira em valor de mercado. E também são conhecidas por pagar bons dividendos aos acionistas.

Em 2023, a ação BBSE3 registrou um um dividend yield de 10,33%, enquanto CXSE3 teve um yield de 7,83%, segundo dados do BTG Pactual.

As duas, inclusive, já foram recomendações do analista Ruy Hungria, da Empiricus, para buscar proventos.

No entanto, o analista agora vê mais atratividade em outra ação do setor de seguros que, além de pagar bons dividendos, se encontra em um valuation mais atrativo que as concorrentes. Em outras palavras, está barata agora.

A seguradora em questão é líder de seu segmento no Brasil. Inclusive, pela forte presença no Rio Grande do Sul, o mercado esperava que a tragédia ocorrida no último trimestre fosse uma grande detratora dos resultados da companhia no 2T24.

No entanto, embora a catástrofe tenha afetado os resultados no trimestre, o efeito foi menor que o estimado pelo mercado. Ruy Hungria explica que o impacto das enchentes no lucro foi de -R$ 87 milhões, “muito menor do que especulava-se no pior cenário possível”.

No geral, os números do balanço também surpreenderam positivamente. Não por acaso, essa seguradora viu suas ações subirem mais de 4% no dia seguinte à divulgação dos resultados no 2T24.

Mesmo com a alta recente, o analista ainda vê bons motivos para comprar a ação agora dado os níveis de valuation atuais (8 vezes o múltiplo preço/lucro estimado para 2024) e o “longo e ótimo histórico de execução”.

“Entendemos que o mercado está precificando uma piora exagerada e não considera alguns fatores que podem compensar essa possível piora”, disse.

Além disso, a companhia tem um dividend yield estimado pelo analista superior a 6% para 2024, o que, combinado com o valuation atrativo, pode gerar mais retornos aos investidores do que as concorrentes do setor de seguros.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.