Cinco assuntos quentes para o mercado na semana entre Natal e Ano Novo

A última semana de 2023, reduzida pelo feriado de Natal na segunda-feira, 25, conta com algumas divulgações que podem mexer com o humor dos mercados neste final de ano.

Os juros futuros podem reagir ao IPCA-15 e a novas medidas fiscais. Outros assuntos incluem a divulgação da 3ª prévia do Ibovespa pela B3, a Assembléia Geral Extraordinária da Eletrobras e a definição da taxa Ptax para o câmbio. Veja os destaques:

IPCA-15 move DI

O IBGE deve divulgar nesta semana o último IPCA-15 do ano, que tem estimativa de desacelaração para 0,27% na comparação mensal, de 0,33% em novembro, e para 4,58% na comparação anual, de 4,84%. O resultado primário do governo central de novembro tem estimativa de déficit de R$ 38,9 bilhões. As próximas divulgações ainda incluem o IGP-M e a taxa de desemprego.

Ptax do câmbio

O mercado de câmbio define no encerramento de dezembro a ptax que serve de referência ao vencimento dos contratos futuros de dólar. A moeda caminha para fechar a semana com queda de mais de 1,5%, na primeira baixa para o período em três semanas. O real tem se beneficiado recentemente das apostas em cortes de juros nos EUA e valorização das commodities.

Dados nos EUA e fala do BOJ

Após deflator PCE abaixo do previsto, EUA têm agenda mais modesta de indicadores. Entre os dados previstos na próxima semana estão índices de atividade das distritais do Fed de Chicago e Richmond e os pedidos de seguro-desemprego. Presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, fala no dia 25. China divulga lucros industriais no dia 26.

Novas medidas

Novas medidas fiscais serão anunciadas nesta semana para ajudar a compensar as perdas de arrecadação com a desoneração da folha de pagamento das empresas, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse esperar que política monetária saia do campo restritivo e que o Banco Central continue cortando a taxa básica de juros. Haddad reafirmou que o governo continuará perseguindo a meta de déficit zero em 2024. Após a aprovação dos principais tópicos da agenda econômica do governo, o Senado e a Câmara entraram em recesso e só devem retomar as atividades no início de fevereiro.

Ibovespa e Eletrobras

A última semana de 2023, reduzida pelo feriado de Natal, contará com a divulgação pela B3 da terceira prévia do Ibovespa, no dia 27, antes da entrada em vigor da carteira definitiva. Conselho da Eletrobras convocou AGE para discutir incorporação de Furnas para dia 29. A Amil também pode iniciar a última semana do ano com novo dono, diante do avanço das negociações entre os interessados e a UnitedHealth.

