Banco Pine (PINE4) vai distribuir R$ 35,1 milhões em JCP e anuncia aumento de capital

O Banco Pine (PINE4), focado em soluções financeiras para empresas, anunciou nesta quinta-feira, 3, a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 35.126.045,00, correspondente a R$ 0,159371 por ação. A partir de 11 de outubro de 2024, as ações da companhia serão negociadas ex-juros sobre capital próprio.

O pagamento dos JCP está previsto para 22 de novembro de 2024, após o término do prazo para o exercício do direito de preferência no aumento de capital. Os acionistas poderão utilizar o crédito dos JCP para participar da oferta de aumento de capital.

A instituição responsável pelo pagamento dos JCP será o BTG Pactual (banco do mesmo grupo controlador da EXAME).

Aumento de capital visa fortalecer estrutura financeira

Com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital e continuar a sustentar o crescimento da companhia, o Banco Pine anunciou um aumento de capital. O valor da oferta ficará entre R$ 21.340.942,44 e R$ 29.857.138,25, com a emissão de, no mínimo, 4.817.368 novas ações e, no máximo, 6.739.760 ações.

Serão emitidas tanto ações ordinárias quanto preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. No cenário mínimo, serão 4.627.167 ações ordinárias e 190.201 preferenciais. No cenário máximo, serão 6.308.409 ações ordinárias e 431.351 ações preferenciais.