As melhores ações que pagam dividendos indicadas para abril

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de abril como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em cinco das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Vale, os analistas da Ágora Investimentos disseram que a empresa apresentou resultados fortes no mês de fevereiro e com isso, reafirmam a presença das ações da mineradora na carteira de recomendação.

"Vemos riscos limitados de queda paraos preços do minério de ferro, uma vez que a falta de nova oferta deve tornar a trajetória das cotações menos dependente dos impulsionadores da demanda (estimamos que os preços do minério de ferro fiquem, na média, em US$ 130/tonelada no 1S24 e US$ 120/tonelada em 2024)."

Sobre a Vivo (VIVT3), os analistas disseram que as empresas de telecomunicações estão se beneficiando de tendências operacionais positivas, que provavelmente resultarão numa boa geração de caixa e, portanto, em potenciais retornos para os acionistas. Além disso, os níveis de despesas/investimentos permanecem sob controle. "Vemos VIVT3 com um rendimento de dividendos de 7% para este ano, oferecendo assim uma boa proteção para os investidores."

Na terceira colocação estão as ações do BB Seguridade (BBSE3)) e Banco do Brasil (BBAS3), com três colocações, cada uma. Veja ranking completo abaixo:

Ações Recomendações Vale (VALE3) 5 Telefônica Vivo (VIVT3) 4 BB Seguridade (BBSE3) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 3 Cemig (CMIG4) 2 Itaúsa (ITSA4) 2 Eletrobras (ELET3) 2 Petrobras (PETR4) 2 Eletrobras (ELET3) 2 Alupar (ALUP11) 1 JBS (JBSS3) 1 Taesa (TAEE11) 1 WIZ (WIZC3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Copasa (CSMG3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Copel (CPLE6) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Cemig (CMIG4) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 20 Banco do Brasil (BBAS3) 20 Eletrobras (ELET3) 20 Petrobras (PETR4) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Ação Peso (%) Eletrobras (ELET3) 20 JBS (JBSS3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Vale (VALE3) 20 WIZ (WIZC3) 20

PagBank

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Caixa Seguridade (CXSE3) 20 Petrobras (PETR4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Bradesco (BBDC4) 20 Cemig (CMIG4) 20 Copasa (CSMG3) 20 Gerdau (GGBR4) 20

Planner

Ação Peso (%) Bradespar (BRAP4) 20 Copel (CPLE6) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Engie (EGIE3) 20 Localiza (RENT3) 20

Santander

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Cur (CURY3) 20 Eletrobras (ELET6) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra