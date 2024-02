Telefônica Brasil (VIVT3) tem lucro de R$ 1,6 bilhão no 4º tri – alta de 42,1%

A Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, teve lucro líquido de R$ 1,6 bilhão no quarto trimestre de 2023 – alta de 42,1% frente ao mesmo período do ano anterior. O resultado divulgado nesta terça-feira, 20, ficou acima da expectativa de analistas, que esperavam um lucro de R$ 1,41 bilhão, segundo o consenso da LSEG.

No acumulado do ano, a Telefônica teve lucro de R$ 5 bilhões, um crescimento de 23,1% frente ao saldo de 2022.

O Ebitda, principal indicador de caixa operacional da companhia, somou R$ 5,75 bilhões no período, um avanço de 9,9% em base anual. O indicador alcançou R$ 21,3 bilhões no acumulado do ano, expansão de 10,6% no período em comparação a 2022.

Já a receita total da companhia no trimestre totalizou R$ 13,5 bilhões, ganho de 6,9% frente à mesma janela do ano anterior. Em 2023, a receita total foi de R$ 52,1 bilhões, ganhos de 8,4% na comparação anual.

A base de clientes totalizou 113 milhões de acessos, dos quais 99 milhões eram acessos móveis.