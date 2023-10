Acionistas da Apple buscam proteção contra queda, diz Citi

Os acionistas da Apple recorrem ao mercado de opções para se protegerem contra possíveis quedas do papel quando a gigante de tecnologia divulgar resultados no final desta semana, de acordo com o Citigroup.

O posicionamento se tornou cada vez mais pessimista nas últimas semanas, com o custo das opções de venda — que protegem contra a queda da ação — subindo em relação ao custo das opções de compra.

Essa tendência, conhecida como ‘put-call skew’ em inglês, é mais pessimista do que para outras ações do S&P 500, segundo o analista do banco Stuart Kaiser.

Mas a tendência também se verifica em relação a outras ações das gigantes de tecnologia desde meados do ano. A retração do Nasdaq 100 após um salto de 45% este ano até meados de julho levou os investidores a adquirir mais proteção.