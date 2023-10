Esta ação subiu mais de 29% no Ibovespa em outubro; veja maiores altas do mês

As ações da Gol (GOLL4) foram as que mais subiram no Ibovespa no mês de outubro. Nos últimos 30 dias, os papéis tiveram alta de 29,35%, beneficiados pela melhora operacional da companhia aérea. O principal índice da B3, por outro lado, caiu 3,02% no mesmo período.

GOLL4 lidera altas de outubro

Ao menos é essa a razão apontada por Pedro Canto, analista da CM Capital. “A receita por assento está melhorando, houve a diminuição da taxa de carga, além do crescimento de em torno de 80% de outras receitas e a redução do custo da operação, devido à diminuição do preço dos combustíveis e custos também usados na entrega de aeronaves. Algo que influenciou bastante também foi a reestruturação das dívidas da empresa.”

No início de outubro, a Gol anunciou a conversão de US$ 1,2 bilhão de notas seniores (títulos de dívida ou, em inglês, Senior Secured Notes), emitidas pela Gol Finance e detidas pela Abra Global Finance, com vencimento para 2028. “Estamos vivendo um ambiente com taxas de juro elevadas, então uma desalavancagem ou uma renegociação de dívidas é sempre muito bem-vinda”, afirma.

Além disso, conforme aponta Leandro Petrokas, mestre em finanças, diretor de Research e sócio da Quantzed, nos últimos três meses as ações da Gol acumulam perdas superiores a 20%, impactadas por três fatores: piora nos juros futuros, alta do petróleo e dúvidas sobre a estrutura de capital da empresa. “Parece ser um movimento técnico de correção, após as fortes quedas verificadas entre os meses de julho e setembro.”

Outras ações que se destacaram no IBov

Mas não foi só a Gol que disparou no Ibovespa de outubro. A JBS (JBSS3) acumulou alta de 10,97% nos últimos 30 dias. “Há uma perspectiva de melhora nos resultados futuros da empresa, por conta da virada de ciclo do gado — o que impacta diretamente a empresa. Outro ponto de destaque são os resultados das operações na Europa e no Mexico”, aponta Petrokas.

Além da alimentícia, destaque também para as mineradoras. Canto salienta que a CSN Mineração (CMIN3) subiu 6,80% no período. “As companhias foram beneficiadas com a retomada do minério nas últimas duas semanas do mês, mas ainda assim o desempenho delas não teve um grande destaque como da Gol.”