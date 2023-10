Nem Microsoft nem Apple: por que as big techs não devem sustentar a alta dos mercados

Os sinais de que uma onda de pessimismo começa a se formar no horizonte dos mercados já são visíveis, segundo Louis Gave, CEO e sócio-fundador da Gavekal Research. Esses sinais, de acordo com a casa de análise internacional, estão presentes justamente nas ações de empresas que estiveram entre as campeãs de alta neste ano: a "Sete Magníficas".

Esse seleto grupo é formado por Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta e Nvidia, todas elas atreladas ao crescente negócio de inteligência artificial. Essas empresas encabeçaram a alta do S&P, devido à sua performance e ao peso que elas têm no índice, que é considerado o mais representativo dos Estados Unidos. As ações da Nvidia, que mais tem concentrado as teses de IA, subiu mais de 150% no ano, enquanto as da Apple mais de 30% e as da Microsoft, mais de 50%. O S&P 500, cerca de 9%.

A Microsoft, inclusive, apresentou números robustos em resultado do terceiro trimestre divulgado na semana passada. Em um ano, a empresa dona do ChatGPT aumentou sua receita em 25% para US$ 26,9 bilhões e o lucro líquido em 27% para US$ 22,3 bilhões. As ações subiram 3% após o balanço. Mas no dia seguinte, os papéis devolveram toda a valorização.

Sinais de um bear market

Esse otimismo moderado após o forte resultado da Microsoft é um sinal de que o mercado está virando, afirmou a Gavekal Research. "Empresas como a Microsoft, que anunciam lucros estelares, veem os preços de suas ações subirem apenas alguns pontos percentuais. E as empresas que desiludem ligeiramente ou emitem guidances conservadores veem os preços das suas ações serem levados para o lixo. Este é um comportamento típico de um bear market: as boas notícias não são recompensadas e as más notícias são severamente punidas", escreveu

Com os resultados da maioria das big techs já divulgados, resta, agora, apenas o balanço da Apple para colocar o humor dos investidores à prova. O resultado será divulgado na noite de quinta-feira, 2. A expectativa é de que a companhia consiga, pelo menos, manter o nível de lucratividade e receita do ano passado. O consenso para o lucro por ação é de US$ 1,39 ante US$ 1,29 no mesmo período do ano passado. Para a receita, espera-se US$ 89,31 bilhões, próximo dos US$ 90 bilhões do terceiro trimestre do ano passado.

Uma reação exagerada, caso o balanço fique abaixo do esperado, ou um avanço tímido das ações no dia seguinte ao balanço podem ser mais um sinal de que o alerta dobre a onda de pessimismo se espalhe pelos mares do mercado financeiro.