Em evento experimental, Apple anuncia linha de chips M3 e os novos Macs

A Apple experimentou algo novo nesta segunda-feira, 30. Seu tradicional evento para apresentar a linha de computadores foi transferido para o horário nobre da programação de TV americana, ocorrendo as 20h da costa leste, 21h do Brasil. A estratégia, sobretudo, lança a empresa como parte da cultura pop ecoloca a gigante da tecnologia em competição direta com programas populares como o Monday Night Football, nos EUA.

Chamado de "Scary fast" ("assustadoramente rápido", em português), no evento a empresa assumiu que os avanços dessa vez são focados no desempenho dos dispositivos. Foram apresentados novos MacBooks Pro, um novo iMac e os novos processadores M3.

Abaixo você confere as principais novidades apresentadas no evento da Apple:

O novo MacBook Pro

A Apple anunciou a chegada dos novos modelos de MacBook Pro, mantendo o design consagrado da geração anterior. Os usuários terão à disposição duas opções de tela, de 14 ou 16 polegadas, com uma inovação significativa no coração do dispositivo: a escolha entre três chips diferentes.

O destaque entre os lançamentos é o MacBook Pro 2023 de 14 polegadas. Segundo informações divulgadas pela Apple, este modelo promete um desempenho em processamento de imagem e aplicação de filtros 40% superior aos modelos anteriores com chip M1. O foco desse notebook parece estar em atender às necessidades de um público diversificado, que inclui estudantes, empreendedores e criadores de conteúdo.

Para aqueles que demandam ainda mais capacidade de processamento, o MacBook Pro 2023 equipado com o chip M3 Max promete não decepcionar. Este modelo apresenta a habilidade de suportar até quatro monitores externos, cada um com capacidade de exibição em 4K. Além disso, o display do próprio MacBook Pro oferece um brilho de até 1.600 nits, uma característica destacada pela empresa.

Pela primeira vez, o MacBook Pro estará disponível na tonalidade Space Black, que parece um pouco mais escura que o cinza das linhas anteriores.

A Apple, contudo, não revelou detalhes adicionais sobre preços ou disponibilidade dos novos modelos no mercado brasileiro. A expectativa é que essas informações sejam divulgadas em breve.

Chips M3 são ainda mais poderosos que os anteriores

A Apple introduz a família M3 de chips, trazendo três variações: M3 básico, M3 Pro e M3 Max. Os novos chips prometem um salto de desempenho, sendo até 30% mais rápidos que o antecessor M2 e 50% mais velozes em comparação com o M1, considerando os núcleos voltados para eficiência energética. No que tange aos núcleos de alta performance, os novos chips apresentam uma melhoria de 15% em relação ao M2.

Todos os modelos da família M3 são fabricados com a tecnologia de litografia de 3 nanômetros, a mesma empregada no A17 Pro do iPhone 15 Pro.

A Apple enfatiza que um dos grandes diferenciais dos chips M3 reside na GPU, equipada com a tecnologia Dynamic Caching. Esta inovação permite a alocação precisa de quantidades de memória para cada tarefa, visando otimizar o desempenho, especialmente em jogos.

No campo dos jogos, a família M3 traz outra novidade: é a primeira linha de chips da Apple a oferecer suporte para ray tracing, uma técnica avançada de renderização de raios de luz.

Detalhando os modelos, o M3 básico inaugura a terceira geração dos chips da Apple com 8 núcleos de CPU, 10 cores de GPU e suporte para até 24 GB de RAM. O M3 Pro eleva esses números para 12 núcleos de CPU, 18 de GPU e até 36 GB de memória unificada. Já o M3 Max é o mais robusto, com 16 núcleos de CPU, 40 de GPU e suporte para até 128 GB de memória.

Quanto custa o novo MacBook Pro?

Preços podem varias a depender da personalização:

Valor para o computador de 14 polegadas

M3: R$ 18.499

M3 Pro: R$ 22.999

M3 Max: R$ 34.999

Valor para o computador de 16 polegadas

M3 Pro: R$ 28.999

M3 Max: R$ 38.999

Apple renova iMac de 24 polegadas com chip M3

A Apple anunciou uma atualização significativa para o seu computador all-in-one, o iMac de 24 polegadas. O dispositivo agora será equipado com o novo chip M3, uma mudança que, segundo a empresa, resulta em um desempenho duas vezes mais rápido que o modelo anterior, que era baseado no chip M1.

Além disso, a Apple destaca que, comparado ao iMac de 27 polegadas que utiliza um processador da Intel, o novo iMac de 24 polegadas com chip M3 apresenta um salto de desempenho de 2,5 vezes.