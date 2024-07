8 questões sobre o papel do FOMC e como ele influencia nos seus investimentos

Se no Brasil os integrantes do Comitê de Política Monetária (Copom) são responsáveis por avaliar os principais aspectos da economia e decidir sobre a taxa básica de juros, na economia americana cabe ao FOMC, o Comitê Federal de Mercado Aberto, exercer esse papel.

“O FOMC tem a função de discutir as perspectivas econômicas da nação. Além disso, ele fornece as informações necessárias para nortear as decisões sobre a política monetária americana”, explica a equipe de especialistas da plataforma de investimentos Nomad.

Tanto o Copom quanto o FOMC funcionam como responsáveis por apoiar ao banco central em seus países nas questões sobre política monetária. Mas qual é a relação das decisões do FOMC com os investimentos dos brasileiros? Esta e outras dúvidas são respondidas a seguir. Confira em 8 pontos as questões mais importantes.

O que é?

O FOMC, sigla de Federal Open Market Committee (ou Comitê Federal de Mercado Aberto), é o Comitê responsável por supervisionar e controlar as operações de mercado aberto do sistema financeiro dos Estados Unidos

Como é formado?

O Comitê é formado por 17 integrantes - 12 são classificados como aptos para votar.

O que faz?

Seus integrantes são encarregados de tomar as principais decisões sobre as taxas de juros e o crescimento da oferta de moeda dos Estados Unidos. O FOMC tem semelhança com o Copom (Comitê de Política Monetária) no Brasil, já que suas decisões impactam a economia como um todo.

Relação entre o FOMC e o Fed?

A principal missão do FOMC é fixar a meta de juros de curto prazo para as operações de mercado aberto do Fed, ou seja, sua responsabilidade é, indiretamente, definir a taxa de juros básica da economia americana. A meta servirá de referência para a taxa dos fundos federal - os juros que os bancos comerciais cobram entre si nos empréstimos overnight.

Por meio das decisões do FOMC, o Fed regula a quantidade de dólares em circulação no mercado, assim como o seu custo de aquisição, o que possibilita que o Comitê busque o controle da inflação em períodos de alta de preços ou ainda estimular o crescimento em tempos de desaceleração da economia.

Com que frequência os integrantes se encontram?

Em situações normais na economia, são promovidas cerca de oito reuniões por ano, com a produção de relatórios e interferindo na rotina administrativa do Fed.

Qual é o passo a passo das reuniões?

A equipe de economistas do Fed elabora relatórios sobre a conjuntura econômica da economia dos EUA e prepara uma série de projeções futuras de indicadores macroeconômicos, tanto internos quanto externos. O passo seguinte é o envio das informações aos integrantes do FOMC e aos presidentes não-membros do Reserve Bank.

Na reunião do Comitê, seus integrantes apresentam relatórios orais bem abrangentes, que tratam da situação atual e futura, das condições nos mercados financeiros e da evolução financeira internacional. Na sequência, há uma discussão para que se tome uma decisão sobre a taxa de juros: queda, manutenção ou alta.

Os integrantes do Comitê levam em consideração uma série de dados, relacionados, por exemplo, a política fiscal, mercado de câmbio, emprego e produção, renda e gastos do consumidor. Depois dos debates e a apresentação de argumentos, cada membro faz uma recomendação explícita a respeito da política para o período de vigência da taxa. A decisão sobre a meta para a taxa de juros a ser praticada até a próxima reunião do Comitê é tomada por meio de votação.

As decisões do FOMC têm alguma relação com o que é debatido pelos integrantes do Copom?

O FOMC, nos EUA, e Copom, no Brasil, são responsáveis pela definição da política monetária. As decisões do Comitê americano têm grande alcance, inclusive na economia brasileira, em função do papel do dólar na economia mundial. As decisões tomadas nas reuniões do FOMC podem influenciar no fluxo de capitais para o Brasil e, consequentemente, influenciar as decisões do Copom.

As decisões do FOMC influenciam os investimentos?

Se o FOMC aumenta a taxa de juros, por exemplo, a tendência é de uma alta da rentabilidade dos investimentos de renda fixa, como títulos e obrigações. No entanto, nesse cenário hipotético, a tendência é de queda nas ações. Isso porque os investidores vão atrás de opções com um retorno maior e um risco menor. Outro reflexo das decisões do Comitê é no preço do dólar no mercado internacional. A alta da taxa de juros leva à valorização da moeda americana.