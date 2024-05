10 ações para comprar com a Selic a 10,50%, segundo a Empiricus; veja

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, na última quarta-feira, 8, reduzir a taxa básica de juro do Brasil em 0,25 ponto percentual, deixando a Selic em 10,50% ao ano. A notícia dá fim à sequência de cortes em meio ponto percentual que vinham ocorrendo desde agosto do ano passado.

Assim como o mercado se dividia entre as duas possibilidades de magnitude do corte, o próprio comitê também não foi unânime em sua decisão. Foram quatro votos a favor do corte em 0,50 p.p. contra cinco votos por uma redução em 0,25 p.p. – entre eles, o do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A decisão mexeu com os ânimos do mercado financeiro. Afinal, a direção tomada pelas taxas de juro é crucial para o desempenho dos ativos de investimento – entre eles, as ações listadas na bolsa brasileira.

Isso porque é historicamente comprovado que as ações tendem a performar melhor em ciclos de redução da Selic, como esse. Ou seja, quanto mais os juros caem, mais a bolsa brasileira costuma subir.

Ao mesmo tempo, uma possível manutenção de taxas altas por mais tempo dá maior atratividade para ativos de baixo risco, como os de renda fixa, que têm seus rendimentos atrelados aos juros.

Por isso, mais do que nunca, é preciso saber quais ações da bolsa brasileira realmente valem a pena serem mantidas na carteira agora.

Não é fácil identificar as empresas com maior potencial de “surfar” o ciclo de queda de juros no Brasil, mas você pode contar com a opinião de quem estuda o mercado financeiro diariamente.

Para a analista Larissa Quaresma, o momento atual da economia brasileira guarda um grande potencial para as empresas de economia doméstica, de qualidade, em bom momento operacional e que estão com valuation ainda mais atrativo – após queda de -1,7% do Ibovespa em abril.

“Recomendo que o investidor aproveite essa oportunidade para construir posições em empresas de alta qualidade e que estão em patamares descontados. É difícil prever quando a inversão virá, mas, quando isso acontecer, é interessante já estar posicionado de antemão”, diz.

Quaresma ressalta que é preciso identificar aquelas empresas que têm capacidade real de entregar bons resultados daqui para a frente e gerar a alta de seus papéis na bolsa.

Algumas varejistas, por exemplo, cumprem esses requisitos. Não é à toa que três empresas do varejo estão entre as 10 ações recomendadas por Quaresma, que atua pela Empiricus Research (empresa do grupo BTG Pactual), para comprar com a Selic a 10,50%.

Uma empresa de shoppings “premium” , com portfólio mais resiliente que a média nacional (o que protege a rentabilidade do negócio) e que negocia a múltiplos exageradamente baixos;

Uma varejista de moda voltada para o público de alta renda, com avenidas de crescimento à frente, no início de sua expansão internacional e que “negocia a um múltiplo de preço sobre lucro para 2024 excessivamente descontado”;

E um grande player do varejo esportivo que passa por um processo de desalavancagem, com um balanço do 4T23 que surpreendeu positivamente o mercado e ainda negocia bem abaixo da sua média histórica dos últimos dois anos.

A lista de ações recomendadas por Larissa Quaresma para investir agora tem, ainda, outras 7 empresas que podem gerar um bom ganho de capital com a Selic a 10,50%.

São empresas de setores distintos da economia brasileira, mas que possuem algumas características em comum, como:

Estão baratas;

São de empresas sólidas e líderes de seus segmentos;

E têm o potencial de gerar valorização ao mesmo tempo que ajudam a proteger o seu patrimônio.

