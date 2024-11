Ethereum pode repetir alta de 2.738% de 2016, segundo analista

O preço do ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, está preso em uma fase de consolidação, negociando entre US$ 2.700 e US$ 2.340, sem um rompimento claro à vista.

Apesar das recentes quedas abaixo de sua linha de tendência, um padrão histórico sugere a possibilidade de uma futura alta para o ether. Se o ativo conseguir manter os níveis de suporte chave, um rompimento pode estar no horizonte.

Ethereum pode repetir alta histórica

O analista CryptoBullet destacou recentemente que o gráfico ETH/BTC pode estar formando um fundo, assemelhando-se a um padrão visto no final de 2016. Naquela época, o ether teve uma alta de 2.738% nos meses seguintes. Embora um pico semelhante seja improvável no mercado atual, a formação é encorajadora para os investidores.

Contudo, esperar um aumento de 2.738% para o ether nas condições atuais implicaria uma subida acima de US$ 66 mil, o que é irrealista. Ainda assim, mesmo uma fração dessa alta histórica poderia gerar ganhos significativos. Se o par ETH/BTC estabelecer com sucesso um fundo, isso poderia pavimentar o caminho para uma alta sustentável nos próximos meses, apoiada por um forte sentimento de mercado.

O momento macro do ether também aponta para um potencial de alta. O volume diário de transações on-chain em lucro tem superado consistentemente as transações em prejuízo, sinalizando uma força subjacente nas condições de mercado do ether. Isso sugere que uma grande parte dos detentores de ether está no lucro, o que poderia apoiar um rompimento da consolidação em curso.

Volumes maiores em transações lucrativas geralmente indicam um sentimento otimista. Quando mais transações geram lucro, isso pode reforçar a resiliência do preço do ether, especialmente à medida que os traders antecipam mais ganhos. Esse momento posiciona bem o ether para uma eventual saída de sua faixa atual, pois a demanda poderia aumentar se o ativo se aproximar de seus limites superiores.

Previsão de preço do ether: metas de curto prazo

Para que a consolidação do ether seja rompida, transformar US$ 2.700 em suporte será crucial. Alcançar esse nível confirmaria um salto de US$ 2.546, ajudando o ether a manter sua linha de tendência de alta estabelecida em setembro. Manter-se acima desses níveis de suporte sinalizaria uma continuação da força do ether.

Além disso, se o ether transformar com sucesso US$ 2.700 em um nível de suporte, o próximo alvo seria US$ 3 mil. Esta é uma perspectiva realista em comparação com os ganhos mais especulativos vistos no passado. Atingir US$ 3 mil poderia incentivar novas compras, potencialmente estendendo a alta do ether.

Contudo, esse cenário otimista poderia ser negado se o perder suporte na linha de tendência de alta e cair para US$ 2.344. Tal declínio aumentaria a pressão baixista, desafiando a capacidade do ether de recuperar o ímpeto ascendente no curto prazo.

*Matéria de Aaryamann Shrivastava no BeinCrypto.

