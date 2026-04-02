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Warren projeta passagens aéreas 36% mais caras com alta do querosene

Setor demora a sentir e repassar os choques no petróleo; "boa parte da pressão ainda está por vir"

Passagens aéreas mais caras: efeito da alta do combustível (nikename/Thinkstock)

Passagens aéreas mais caras: efeito da alta do combustível (nikename/Thinkstock)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 2 de abril de 2026 às 15h14.

A Warren Investimentos avalia que o reajuste de 55% no preço do querosene de aviação (QAV) agora em abril deve encarecer as passagens aéreas ao longo do ano. Isso tende a aumentar a pressão sobre a inflação brasileira.

Em análise, a gestora aponta que os reajustes acumulados entre março e abril já passem de 60%, o que faz o combustível aumentar sua participação nos custos das companhias aéreas, de cerca de 30% para 45%. A Petrobras anunciou um escalonamento nos pagamentos para amortecer o impacto, mas a Warren avalia que o repasse ocorrerá de qualquer forma, ainda que gradual.

A projeção da casa é de alta de 36% no preço das passagens ao longo de 2025. O número preocupa porque o setor tende a demorar para sentir — e repassar — choques no petróleo, o que significa que boa parte dessa pressão ainda está por vir.

"Passagens aéreas estão classificadas no grupo de alta sensibilidade, com histórico de resposta relevante e defasada a choques de petróleo", diz a análise da Warren. "Assim, a pressão recente sobre o QAV reforça o risco de aceleração desse componente ao longo dos próximos meses."

O cenário se soma a um quadro mais amplo de inflação elevada. O "IPCA de guerra" calculado pela Warren, que mede itens mais expostos a tensões geopolíticas, já se aproxima de 5% — indicando que os efeitos da instabilidade global sobre o bolso do brasileiro ainda não devem arrefecer tão cedo.

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