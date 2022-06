O valor dos seguros dos 10 carros mais vendidos em maio

Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do Brasil podem variar de R$ 1.602,23, valor médio do Onix Hatch no Rio de Janeiro (RJ) até R$ 19.400,31, valor médio do Jeep Compass também na capital fluminense.

Os dados fazem parte da pesquisa feita pela corretora de seguros online Minuto Seguros. O levantamento leva em consideração o valor dos seguros dos carros mais vendidos no mês de maio – segundo a lista da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado em 11 capitais brasileiras. As cotações das coberturas foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país:

Hyundai HB20 Sense

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 2.795,58 Rio de Janeiro (RJ) R$ 3.347,00 Florianópolis (SC) R$ 2.057,01 Porto Alegre (RS) R$ 2.660,90 Curitiba (PR) R$ 2.201,85 Recife (PE) R$ 2.985,38 Belo Horizonte (MG) R$ 2.174,50 Goiânia (GO) R$ 2.847,89 Vitória (ES) R$ 3.119,94 Brasília (DF) R$ 2.528,95 Salvador (BA) R$ 2.556,29

Fiat Mobi

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 2.784,79 Rio de Janeiro (RJ) R$ 2.842,95 Florianópolis (SC) R$ 1.977,18 Porto Alegre (RS) R$ 2.820,88 Curitiba (PR) R$ 2.343,98 Recife (PE) R$ 2.604,90 Belo Horizonte (MG) R$ 1.962,42 Goiânia (GO) R$ 2.823,95 Vitória (ES) R$ 3.286,41 Brasília (DF) R$ 2.373,03 Salvador (BA) R$ 2.314,07

Onix Hatch

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 2.254,96 Rio de Janeiro (RJ) R$ 1.602,23 Florianópols (SC) R$ 1.898,28 Porto Alegre (RS) R$ 2.298,15 Curitiba (PR) R$ 4.283,28 Recife (PE) R$ 3.113,14 Belo Horizonte (MG) R$ 1.997,90 Goiânia (GO) R$ 2.782,61 Vitória (ES) R$ 3.112,49 Brasília (DF) R$ 2.451,05 Salvador (BA) R$ 2.685,72

Volkswagen Gol

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 3.369,11 Rio de Janeiro (RJ) R$ 4.419,33 Florianópolis (SC) R$ 2.082,40 Porto Alegre (RS) R$ 2.349,07 Curitiba (PR) R$ 2.455,17 Recife (PE) R$ 3.603,20 Belo Horizonte (MG) R$ 2.586,18 Goiânia (GO) R$ 2.934,95 Vitória (ES) R$ 4.185,18 Brasília (DF) R$ 2.465,62 Salvador (BA) R$ 3.120,80

Chevrolet Tracker

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 4.426,29 Rio de Janeiro (RJ) R$ 6.597,31 Florianópolis (SC) R$ 3.688,78 Porto Alegre (RS) R$ 5.406,12 Curitiba (PR) R$ 3.879,69 Recife (PE) R$ 5.662,31 Belo Horizonte (MG) R$ 3.920,12 Goiânia (GO) R$ 6.013,58 Vitória (ES) R$ 5.640,90 Brasília (DF) R$ 4.513,08 Salvador (BA) R$ 5.696,66

Hyundai Creta

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 3.755,59 Rio de Janeiro (RJ) R$ 5.952,79 Florianópolis (SC) R$ 3.204,48 Porto Alegre (RS) R$ 3.719,84 Curitiba (PR) R$ 5.072,53 Recife (PE) R$ 3.599,01 Belo Horizonte (MG) R$ 3.194,74 Goiânia (GO) R$ 5.056,36 Vitória (ES) R$ 4.784,91 Brasília (DF) R$ 3.360,76 Salvador (BA) R$ 3.115,09

Volkswagen T-Cross

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 4.360,26 Rio de Janeiro (RJ) R$ 12.230,53 Florianópolis (SC) R$ 4.195,21 Porto Alegre (RS) R$ 4.724,84 Curitiba (PR) R$ 4.543,64 Recife (PE) R$ 4.617,36 Belo Horizonte (MG) R$ 6.922,57 Goiânia (GO) R$ 6.747,64 Vitória (ES) R$ 3.770,03 Brasília (DF) R$ 4.083,06 Salvador (BA) R$ 6.026,26

Jeep Compass

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 5.535,92 Rio de Janeiro (RJ) R$ 19.400,31 Florianópolis (SC) R$ 5.011,23 Porto Alegre (RS) R$ 7.114,99 Curitiba (PR) R$ 5.969,35 Recife (PE) R$ 8.062,30 Belo Horizonte (MG) R$ 3.096,69 Goiânia (GO) R$ 8.854,28 Vitória (ES) R$ 3.926,41 Brasília (DF) R$ 5.675,70 Salvador (BA) R$ 9.499,58

Chevrolet Onix

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 2.521,10 Rio de Janeiro (RJ) R$ 3.528,54 Florianópolis (SC) R$ 1.813,71 Porto Alegre (RS) R$ 2.897,61 Curitiba (PR) R$ 2.318,18 Recife (PE) R$ 3.407,22 Belo Horizonte (MG) R$ 2.137,43 Goiânia (GO) R$ 3.022,92 Vitória (ES) R$ 3.367,20 Brasília (DF) R$ 2.656,68 Salvador (BA) R$ 3.071,83

Jeep Renegade

Cidade Preço médio São Paulo (SP) R$ 4.941,42 Rio de Janeiro (RJ) R$ 12.042,36 Florianópolis (SC) R$ 4.719,76 Porto Alegre (RS) R$ 4.391,67 Curitiba (PR) R$ 4.490,88 Recife (PE) R$ 5.259,09 Belo Horizonte (MG) R$ 6.698,60 Goiânia (GO) R$ 8.250,79 Vitória (ES) R$ 5.835,99 Brasília (DF) R$ 4.617,21 Salvador (BA) R$ 5.818,29

Comparativo com o mês anterior

O estudo apontou que o Novo Tracker, subiu de nono a quinto colocado na lista dos mais vendidos, com uma redução em quase todas as capitais participantes da pesquisa. A maior variação para o perfil masculino foi em Salvador, com o valor de R$ 5.696,66, (com uma variação de -20,7%). Para este modelo, perfil masculino tem uma média de R$ 5.040,44 (3,8% abaixo do mês anterior).

Já o Novo Onix Sedan foi de sexto para nono modelo mais vendido. A cidade onde teve mais redução foi em Curitiba, com o valor de R$ 2.318,18 no masculino (54,3% abaixo do valor anterior). Em Porto Alegre tiveram altas para o modelo, podendo atingir R$ 2.897,61 para o perfil masculino. O percentual de variação média para o automóvel é de -15,9% no perfil masculino.

O Volkswagen T-Cross, por sua vez, apresentou o maior aumento do período. Em Belo Horizonte atingiu o valor de R$ 6.922,57 (subindo 123,5%) no perfil masculino, sendo assim o modelo e estado maios caros da análise. O T-Cross apresentou 31,3% de aumento na capital goianiense, onde chega a R$ 6.747,64 no perfil masculino. Com isso, o valor médio para o perfil masculino é de R$5.656,49, com aumento significativo de 8,3%.

A localidade com os menores preços médios dentre os 10 modelos analisados foi Florianópolis, onde o valor é de R$3.064,80 para o perfil masculino. E o Rio de Janeiro tem os maiores valores médios dos seguros: R$7.196,34. No entando, a média geral para todos os modelos e capitais é de R$4.200,35 para o perfil masculino e, neste mês de maio, o Novo Gol estreia na lista dos mais vendidos e conta em quarto lugar.