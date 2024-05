Últimas horas para declarar o IR 2024: 5 dicas para fazer rápido

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 está chegando ao fim. Se você ainda não fez sua declaração, é crucial agir rapidamente para evitar multas e problemas com a Receita Federal. Veja agora cinco dicas essenciais para ajudar você a finalizar sua declaração em menos de 48 horas

1. Reúna todos os documentos necessários

Antes de começar a preencher sua declaração, certifique-se de que você tem todos os documentos necessários em mãos. Isso inclui informes de rendimentos, recibos de despesas médicas, comprovantes de despesas educacionais e outros documentos relevantes.

Dica: Organize seus documentos em uma pasta específica para facilitar o acesso durante o preenchimento da declaração.

2. Use o programa da Receita Federal

Utilize o programa oficial da Receita Federal para preencher sua declaração. Esse software é atualizado anualmente e garante que você esteja seguindo as regras mais recentes.

Dica: Baixe o programa diretamente do site da Receita Federal para evitar versões desatualizadas ou fraudulentas. Já linkamos para você no início desta dica.

3. Faça a declaração pré-preenchida e termine mais rápido

Para utilizar a declaração pré-preenchida terá que autenticar a conta gov.br nos níveis ouro ou prata. Veja como ter conta nível prata e ouro aqui. Já para fazer a declaração do IR 2024 em smartphones será necessário baixar uma nova versão do app Meu Imposto de Renda. A previsão é que a nova versão seja liberada no google Play (Android) e na app Store (Apple) durante o dia de hoje.

Assim como no ano passado, quem utilizar declaração pré-preenchida tem prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. Neste modelo, o contribuinte inicia o preenchimento já com diversas informações à disposição. Entretanto, que é responsabilidade de cada um conferir e corrigir, se necessário, as informações importadas, além de incluir dados que não constem no sistema. As informações que aparecem no documento pré-preenchido baseiam-se em dados da declaração do ano anterior; de rendimento e pagamentos informados na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), na Declaração de Serviços Médicos (Dmed) e no Carnê-Leão Web; e em contribuições de previdência privada declaradas na e-Financeira.

3. Preencha com atenção e revise os dados

Ao preencher sua declaração, preste muita atenção aos detalhes. Verifique se todos os valores estão corretos e se as informações foram inseridas nos campos adequados.

Dica: Revise sua declaração antes de enviá-la. Erros podem resultar em problemas futuros ou até mesmo em uma malha fina.

4. Aproveite as deduções permitidas

Certifique-se de incluir todas as deduções permitidas, como despesas médicas, educacionais e contribuições para a previdência privada. Essas deduções podem reduzir significativamente o valor do imposto devido.

Dica: Consulte a lista de deduções permitidas no site da Receita Federal para garantir que você está aproveitando todas as oportunidades de economia.

5. Envie a declaração e acompanhe o processamento

Depois de preencher e revisar sua declaração, envie-a através do programa da Receita Federal. Certifique-se de receber o recibo de entrega e guarde-o em um local seguro. Acompanhe o processamento da sua declaração para verificar se há pendências ou solicitações de informações adicionais.

Dica: Utilize o portal e-CAC da Receita Federal para acompanhar o status da sua declaração após o envio.

Por que isso é importante?

Declarar o Imposto de Renda nas últimas horas pode ser uma tarefa desafiadora, mas com organização e atenção aos detalhes, é possível finalizar tudo a tempo. Siga essas dicas para evitar problemas e garantir que sua declaração seja enviada corretamente. Para mais informações sobre o Imposto de Renda e outras dicas financeiras, visite a seção de finanças da Revista Exame.