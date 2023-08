Smiles reformula programa de milhas e prevê aumento de 10% na frequência de voos

A Smiles anunciou nesta terça-feira, 29, alterações seu programa de pontos. Foi a primeira mudança no programa feita pela empresa depois da incorporação pela GOL. Durante a coletiva de imprensa, Carla Fonseca, CEO da Smiles, explicou que a mudança é fruto de uma “visão unificada de estratégia das companhias.”

A principal novidade no programa de pontos é o formato de gamificação, o que é novidade entre as empresas que atuam no setor. A ideia é que os clientes possam desbloquear os benefícios antes de chegar a uma categoria superior do programa, ou seja, serão recompensados durante a jornada de compra. Entre os benefícios oferecidos estão milhas bônus, cupons de desconto aéreo, acesso extras ao lounge GOL Smiles, upgrades de cabine de voos internacionais, cotas de cancelamento, remarcação gratuita, entre outros. As recompensas dependem de cada categoria (prata, ouro e diamante).

A Smiles também mudou as regras de qualificação de categoria. A regra para distribuição de milhas foi dividida em duas: as qualificáveis e as resgatáveis. No segundo caso, funcionará assim: cada um real gasto será creditada uma categoria Smiles, que aumenta de acordo com a categoria, sendo 2 milhas para categoria prata, 3 milhas para categoria ouro e 4 milhas para diamantes. Já para milhas qualificáveis, a cada 1 real gasto, 1 milha é concedida. O novo programa foi anunciado hoje, mas as mudanças valerão a partir de novembro. Além disso, quem comprar passagem antes de novembro entrará ainda nas regras antigas.

22 milhões de clientes

Estela Brandão, chief data officer (diretora executiva de dados) da Smiles, afirma que as mudanças são focadas nos clientes que são passageiros frequentes e que futuramente será lançado algo focado na captura para novos entrantes.

Atualmente, a empresa tem cerca de 22 milhões de clientes na base. A expectativa é que com o programa reformulado, haja um aumento de 10% na frequência de voos. No começo desse mês, a GOL divulgou que transportou 2,8 milhões de passageiros em julho, o que representa um aumento de 14,5%, na comparação com julho do ano passado.

Questionada sobre o momento delicado do setor devido a problemas relacionados a empresas que atuam no setor de milhas, a executiva acredita que a desconfiança do consumidor não deve atingir a Smiles. “São notícias que impactam o setor. Mas, a Smiles é uma empresa séria e profissional na forma como atua. São 22 anos de história. As mudanças de agora, por exemplo, foram pensadas há meses para trazer o melhor benefício ao cliente."