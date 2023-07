GOL (GOLL4) reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$ 556,3 milhões no 2º trimestre

A GOL reportou um lucro líquido de R$ 556,3 milhões no segundo trimestre de 2023, revertendo o prejuízo líquido de R$ 2,85 bilhões reportado em igual intervalo de 2022. No critério recorrente, o prejuízo líquido foi de R$ 415,7 milhões, 33% menor do que um ano antes.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente ficou em R$ 947,3 milhões, avanço de 115,7% em comparação ao segundo trimestre do ano passado. A margem Ebitda recorrente subiu 9,3 pontos porcentuais na mesma base comparativa, para 22,8%.

Receita

A receita operacional líquida da companhia alcançou R$ 4,145 bilhões no segundo trimestre, 27,9% acima da registrada entre abril e junho de 2022.

O resultado da receita foi impulsionado pela contínua força da demanda, de ampla base, segundo o release de resultados. "A companhia também alcançou cerca de R$5,1 bilhões em volume de vendas, impulsionado principalmente pelo viajante a lazer", diz ainda o documento.