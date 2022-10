Serasa muda pontuação do score; veja o que impacta

Com o lançamento do Cadastro Positivo, desde o ano passado, a Serasa mudou a metodologia da pontuação do score de crédito e passou a dar um peso maior para quem é considerado bom pagador. Neste mês, a Serasa fez uma nova atualização e realizou ajustes nos pesos das informações utilizadas no cálculo, o que pode gerar variações na atual pontuação.

Denominado de Score 2.0, a pontuação de crédito indica para o mercado quais as probabilidades de o consumidor pagar as contas em dia ou atrasar e revela o histórico do comportamento financeiro de quem está buscando crédito.

Em entrevista à EXAME Invest, Heber Alves, gerente executivo do Serasa Score, explicou que a mudança ocorreu porque o modelo estatístico do score de crédito passa periodicamente por revisões para que consiga capturar qualquer mudança que exista nas informações. O objetivo é que score represente de forma fiel o comportamento econômico financeiro do consumidor.

Os critérios são divididos em grupos, no qual cada categoria tem determinado peso para influenciar a sua pontuação. O cálculo considera informações positivas e negativas do consumidor. Com a nova atualização, o cadastro positivo continua tendo um peso maior na composição do score, porque mostra o comprometimento do consumidor com o crédito. O cadastro positivo tem um peso de 56%. Na versão anterior era de 55%.

O pagamento de dívidas e pendência também teve um aumento na pontuação do crédito, passando de 20% para 33%. Já a Serasa reduziu o peso das variáveis das consultas realizadas ao CPF do consumidor passando de 17% para 6%. “Este modelo vem com um peso menor para os consumidores.” O score 2.0 analisa ainda a evolução financeira do consumidor, como a participação societária do consumidor em pequena e microempresa. Neste caso, o peso passou de 7% para 6%.

Um score considerado ‘muito bom’ situa-se entre 701 e mil pontos, mostrando a alta probabilidade de o usuário honrar com seus compromissos de crédito. Entre 501 e 700 a pontuação é considerada ‘boa’. A faixa de 301 e 500 fica na classificação ‘regular’, sendo que a de 0 a 300 é considerada a mais ‘baixa’.

Passo a passo para acessar o Serasa Score

O Serasa Score pode ser consultado pelo aplicativo da Serasa disponível na Apple Store e na Google Play e pelo site serasa.com.br.