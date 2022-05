Renda Extra: como parar de depender do salário para pagar as contas?

Gás de cozinha a R$ 115, cesta básica chegando aos R$760 e a gasolina aos R$7,50. Tanto a pandemia de covid-19, quanto a Guerra na Ucrânia e a inflação elevaram consideravelmente o custo de vida dos brasileiros.

Ao mesmo tempo, a renda média da população caiu e atingiu a sua mínima histórica, chegando aos R$ 1.378. E as famílias mais afetadas são as de baixa renda, já que o preço da cesta básica de alimentos compromete quase 60% (58,57%) da renda média mensal recebida. O salário mínimo ideal no mês de março deveria ter sido de R$ 6.394,76, por exemplo.

A inflação subiu, mas os salários não acompanharam. Hoje, o salário médio do brasileiro não é suficiente para suprir suas necessidades básicas. Não é à toa que o endividamento familiar bateu recorde, chegando a 52,6% em 2021.

Como solução, muitas pessoas recorrem aos famosos “bicos”. Segundo pesquisa da BARE International, 60% dos trabalhadores formais fazem algum trabalho extra para obter um aumento na renda e não terminar o mês no vermelho.

Se esse é o seu caso e você está em busca de formas de ganhar dinheiro para não depender apenas do salário na hora de pagar as contas, confira estas 4 dicas que o empresário e especialista em finanças, Gabriel Navarro, separou:

1. Tenha sempre mais de uma fonte de renda

Antes de mais nada, atenção: renda extra não é apenas para quem está endividado ou para quem está insatisfeito com o próprio salário.

Aliás, você já se perguntou o que é “ser rico” de verdade? Segundo Gabriel Navarro, a riqueza de verdade não é ter muito dinheiro, mas sim ter várias fontes de renda. “Com apenas um fluxo de renda, você perde completamente a sua liberdade. Se você estiver cansado do seu emprego ou do seu chefe, mas não tiver outra fonte de renda, não poderá pedir demissão, por exemplo”, completa o empresário, bacharel em administração de empresas e dono do maior canal de finanças do TikTok.

E por mais que você esteja em um bom emprego, com um bom chefe e uma boa remuneração, diversificar suas fontes de receita permite que você turbine de verdade os seus ganhos. Ganhe 5x, 10x ou até 15x mais do que o seu salário, sem precisar trabalhar mais para isso.

Por isso, a primeira lição aqui é: tenha várias fontes de renda e não dependa apenas do seu salário para pagar as contas - mesmo que ele seja suficiente.

2. Monetize algo que você já goste de fazer

Existem milhares de formas de construir renda, que vão desde trilhar carreiras promissoras e estruturadas, até criar empresas e vender produtos. O sucesso da estratégia da renda extra, no entanto, não depende da opção escolhida, mas sim do quanto você já gosta de fazer aquilo.

Se você leva jeito para editar vídeos ou cozinhar, por exemplo, já pode ser um bom começo. Mas se você sentir que não leva jeito para nada, tudo bem, porque não é necessário ter uma área específica de interesse para começar, muito menos para ganhar dinheiro (e você vai entender como isso é possível mais para frente).

Algumas pessoas, inclusive, começaram monetizando os seus hobbies para gerar uma renda extra e acabaram transformando eles em sua fonte principal de dinheiro. Foi o que aconteceu com o próprio Gabriel Navarro, que começou a falar sobre a sua paixão na internet (finanças e investimentos) enquanto trabalhava na hospedagem do pai em 2018 e, hoje, se livrou de todas as dívidas e alcançou a tão sonhada liberdade financeira.

Por isso, a segunda lição é: descubra coisas nas quais você já é bom, para que o processo de ganhar uma renda extra seja mais rápido e fácil.

3. Aposte no digital para obter renda extra

Você já deve ter lido isso em centenas de lugares, mas calma. Não é preciso virar um influenciador ou ser famoso para ganhar dinheiro na internet. Na verdade, você não precisa nem aparecer em frente às câmeras.

Afinal, hoje existem diversas opções de trabalhos dentro da internet que chamamos de “trabalho de bastidor”. Na lista das 30 formas para obter renda extra que deixamos logo acima você encontra várias, mas para você ter uma ideia, algumas delas são: editor de vídeos, revendedor de produtos importados, afiliado de cursos, testador de aplicativos ou sites, gestão de redes sociais etc.

Por exemplo, um dos maiores streamers do Brasil, o Casimiro, paga para seus editores uma média de R$ 100 mil ao mês, sem eles nunca terem aparecido nas câmeras. Todas essas são atividades que, com apenas um celular e internet, você já consegue começar a fazer hoje.

Por isso, a terceira lição é: não ache que você chegou “tarde demais” para trabalhar no digital. As opções são infinitas e você terá acesso ao maior mercado do Brasil para fazer dinheiro.

4. Participe da série gratuita Renda Extra Turbo

Mas na verdade, de nada adianta saber qual atividade fazer para obter uma renda extra se você não souber o passo a passo para estruturá-la da forma correta. Afinal, com milhões de pessoas tendo acesso a um celular e a internet, por que apenas algumas delas ficam ricas com isso?

A maioria das pessoas que enriqueceram com empregos não tradicionais, principalmente na internet, têm uma coisa em comum: eles seguiram uma metodologia comprovada, que Navarro chama de “Renda Extra Turbo”. Segundo o especialista, com esse passo a passo, qualquer pessoa é capaz de ganhar 3 mil reais nos primeiros 30 dias de trabalho.

