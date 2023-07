Receita informará quem está devendo a declaração do IR; saiba como

A Receita Federal irá informar os contribuintes que estão em dívida com o Fisco e não entregaram a declaração do imposto de renda.

O aviso será feito por meio do serviço Meu Imposto de Renda (disponível no app, no eCAC e na página da Receita Federal) a partir do dia 7 de julho, sexta-feira. A informação de omissão aparecerá para os contribuintes que estavam obrigados a declarar, mas não apresentaram a declaração até o momento.

Declaração em atraso

No Meu Imposto de Renda, o contribuinte, além de ver o motivo da omissão, poderá fazer a declaração em atraso, utilizando as informações da pré-preenchida.

A regularização da situação de omissão de declaração (apresentando a declaração em atraso) evita que o CPF do contribuinte seja classificado como 'Pendente de Regularização' e que ele tenha uma série de problemas no seu dia a dia.