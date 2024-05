Quina de São João: Veja quanto rende o prêmio de R$ 220 milhões

As apostas para a Quina de São João iniciaram na última segunda-feira, e o sorteio do concurso 6.462 está marcado para o dia 22 de junho. O prêmio estimado é de R$ 220 milhões.

Como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Caso não haja vencedores na faixa principal, com 5 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

Como jogar na Quina de São João

As apostas nas lotéricas podem ser feitas usando volantes específicos para o concurso especial. Os apostadores também têm a opção de jogar pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa.

Cada aposta simples da Quina custa R$ 2,50. Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Quem preferir pode deixar que o sistema escolha os números, utilizando a opção chamada Surpresinha. Ganham prêmios aqueles que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números.

Quanto rende R$ 220 milhões em poupança?

Com um montante de R$ 220 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria de aproximadamente R$ 1.306.427,80, considerando a taxa de rendimento de 0,55% registrada em maio de 2024. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

R$ 220 milhões na renda fixa rendem quanto por mês?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 220 milhões em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 10,40% gera um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 5.275.611,27, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Rendimento de R$ 220 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 220 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 23.877.676,47 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 1.989.806,37 por mês.